Пилотов российских истребителей одели по-новому
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Пилот оперативно-тактической авиации Западного военного округа в "пиксельном" комбинезоне.
Источник: Пресс-служба ЗВО
Пилоты оперативно-тактической авиации Западного военного округа первыми получили летные комбинезоны нового образца, сообщили в штабе ЗВО.
Прежде экипажи фронтовой авиации летали в синей форме, теперь их переодели в зеленый "пиксельный" камуфляж.
- Такая расцветка скрывает передвижение летчиков на земле при нештатных ситуациях. Комбинезон выполнен по новым технологиям с использованием специальной пропитки. Он выдерживает две минуты прямого горения в замкнутом пространстве и подходит для использования в лесу и в холод, - рассказали военные.
На летном комплекте предусмотрено 10 карманов различного назначения - в том числе для ножа-стропореза. Внутри имеется ветро- и влагозащитный клапан для сохранности важных документов. Предусмотрены вентиляционные отверстия, усилены накладки под плечи и колени.
В первую очередь новые летные комбинезоны получат пилоты истребителей, перехватчиков и бомбардировщиков из Воронежской, Курской, Ленинградской, Московской, Тверской областей и Карелии.
Антон Валагин (Воронеж)
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25.06.2018
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