Видео: Минобороны показало стрельбы из новой винтовки "Винторез-М"



Винтовка специального назначения "Винторез-М".

Источник: Владимир Аносов/РГ Винтовка специального назначения "Винторез-М".Источник: Владимир Аносов/РГ

По просьбе "Российской газеты" командование Южного военного округа на полигоне "Молькино" показало тренировочные стрельбы спецназа из винтовки специального назначения "Винторез-М", поступившей на вооружение недавно, а корреспонденты "РГ" сняли небольшой видеосюжет, посвященный тестированию этого оружия.

"Винторез-М" - это усовершенствованный вариант снайперской винтовки "Винторез", принятой в российской армии еще в 1987 году. Особенностью обновленного оружия являются улучшенные характеристики по точности и кучности. А для самого стрелка "Винторез" стал еще более удобен благодаря улучшенному прикладу: отдача при стрельбе почти не чувствуется.

Винтовка специального назначения "Винторез-М". Источник: Владимир Аносов/РГ

Однако самое главное и уникальное свойство винтовки состоит именно в ее бесшумности. Если рядом с оружием звук выстрела слышен хорошо, то уже на расстоянии 100 метров его почти не различаешь. А в разгаре боя за другими шумами - и подавно. Это позволяет снайперу успешно уничтожать объекты противника, не обнаруживая своей позиции. Зафиксированы случаи, когда именно благодаря этому свойству российские бойцы в одиночку ликвидировали целые отряды неприятеля. На видео, снятом корреспондентами "РГ", хорошо слышно, насколько тихий звук издает винтовка при стрельбе. При этом она спроектирована под патрон калибра 9 миллиметров и рассчитана на поражение противника на расстоянии 400 метров, пробивая на этой дальности даже бронежилеты и стальные каски.

Винтовка специального назначения "Винторез-М". Источник: Владимир Аносов/РГ

"Винторез-М" - это винтовка в первую очередь для специальных операций: штурмовых, антитеррористических, разведывательных и диверсионных. Ее нельзя сравнить по дальности и пробивной способности с другими видами оружия, например, с тяжелыми дальнобойными винтовками, поражающими противника на расстоянии два и более километров, или с крупнокалиберными пулеметами, прошивающими насквозь кирпичную стену. Но там, где нужно незаметно появиться, быстро и тихо провести операцию, а потом так же бесшумно отойти - ВСС "Винторез-М" просто незаменима.

Винтовка специального назначения "Винторез-М". Источник: Владимир Аносов/РГ

Во время тестовых стрельб из этого оружия в качестве одной из мишеней мы использовали емкости с водой, установленные на расстоянии чуть более ста метров от снайпера. Видеокамеры четко зафиксировали, как пули пробивают бутылки. После стрельбы можно хорошо рассмотреть повреждения, нанесенные этим мишеням: "Винторез" превратил их в настоящее решето.

Благодаря своим уникальным свойствам "Винторез-М" не только обеспечивает потребности российских спецподразделений, но и востребован как экспортное оружие - он успешно поставляется в дружественные государства. Без сомнения, характеристики, заложенные в эту винтовку, производят впечатление и демонстрируют высочайший потенциал российских оружейников.

Справка "РГ"

"Винторез" разрабатывался по заказу КГБ СССР и ГРУ Генерального штаба Российской армии. В дальнейшем винтовка послужила основой для разработки специального автомата "Вал", который используется спецподразделениями. "Винторез" стреляет патронами калибра 9 миллиметров. На оружие устанавливаются оптические прицелы, в том числе ночного видения. "Винторез-М", помимо прочего, имеет специальные сошки для стрельбы и особый приклад. Вес оружия в полностью снаряженном состоянии - 3,7 килограмма.

Юрий Гень (Краснодарский край)