Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Видео: Минобороны показало стрельбы из новой винтовки "Винторез-М"

26.06.2018 Российская газета 1481 1
0
Понравилась новость?
 +3
Винтовка "Винторез-М"
Винтовка специального назначения "Винторез-М".
Источник: Владимир Аносов/РГ

По просьбе "Российской газеты" командование Южного военного округа на полигоне "Молькино" показало тренировочные стрельбы спецназа из винтовки специального назначения "Винторез-М", поступившей на вооружение недавно, а корреспонденты "РГ" сняли небольшой видеосюжет, посвященный тестированию этого оружия.

"Винторез-М" - это усовершенствованный вариант снайперской винтовки "Винторез", принятой в российской армии еще в 1987 году. Особенностью обновленного оружия являются улучшенные характеристики по точности и кучности. А для самого стрелка "Винторез" стал еще более удобен благодаря улучшенному прикладу: отдача при стрельбе почти не чувствуется.


Винтовка специального назначения "Винторез-М".
Источник: Владимир Аносов/РГ

Однако самое главное и уникальное свойство винтовки состоит именно в ее бесшумности. Если рядом с оружием звук выстрела слышен хорошо, то уже на расстоянии 100 метров его почти не различаешь. А в разгаре боя за другими шумами - и подавно. Это позволяет снайперу успешно уничтожать объекты противника, не обнаруживая своей позиции. Зафиксированы случаи, когда именно благодаря этому свойству российские бойцы в одиночку ликвидировали целые отряды неприятеля. На видео, снятом корреспондентами "РГ", хорошо слышно, насколько тихий звук издает винтовка при стрельбе. При этом она спроектирована под патрон калибра 9 миллиметров и рассчитана на поражение противника на расстоянии 400 метров, пробивая на этой дальности даже бронежилеты и стальные каски.


Винтовка специального назначения "Винторез-М".
Источник: Владимир Аносов/РГ

"Винторез-М" - это винтовка в первую очередь для специальных операций: штурмовых, антитеррористических, разведывательных и диверсионных. Ее нельзя сравнить по дальности и пробивной способности с другими видами оружия, например, с тяжелыми дальнобойными винтовками, поражающими противника на расстоянии два и более километров, или с крупнокалиберными пулеметами, прошивающими насквозь кирпичную стену. Но там, где нужно незаметно появиться, быстро и тихо провести операцию, а потом так же бесшумно отойти - ВСС "Винторез-М" просто незаменима.


Винтовка специального назначения "Винторез-М".
Источник: Владимир Аносов/РГ

Во время тестовых стрельб из этого оружия в качестве одной из мишеней мы использовали емкости с водой, установленные на расстоянии чуть более ста метров от снайпера. Видеокамеры четко зафиксировали, как пули пробивают бутылки. После стрельбы можно хорошо рассмотреть повреждения, нанесенные этим мишеням: "Винторез" превратил их в настоящее решето.

Благодаря своим уникальным свойствам "Винторез-М" не только обеспечивает потребности российских спецподразделений, но и востребован как экспортное оружие - он успешно поставляется в дружественные государства. Без сомнения, характеристики, заложенные в эту винтовку, производят впечатление и демонстрируют высочайший потенциал российских оружейников.


Справка "РГ"

"Винторез" разрабатывался по заказу КГБ СССР и ГРУ Генерального штаба Российской армии. В дальнейшем винтовка послужила основой для разработки специального автомата "Вал", который используется спецподразделениями. "Винторез" стреляет патронами калибра 9 миллиметров. На оружие устанавливаются оптические прицелы, в том числе ночного видения. "Винторез-М", помимо прочего, имеет специальные сошки для стрельбы и особый приклад. Вес оружия в полностью снаряженном состоянии - 3,7 килограмма.


Юрий Гень (Краснодарский край)
25.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Система поражения "Ратник"
Компании
ГРУ
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
штурм
3888
№1
26.06.2018 22:00
Главным недостатком Винтореза считается сложность чистки после стрельбы, интересно этот вопрос как то доработали или только установкой нового приклада ограничились...
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.06 00:24
  • 16
"Буревестник" испытывает для "Деривации-ПВО" новый многофункциональный снаряд
  • 27.06 00:20
  • 65
Применение боевого робота "Уран-9" в Сирии выявило его недостатки
  • 27.06 00:11
  • 28
"Гром" с небес. На что способна новая российская крылатая авиабомба
  • 27.06 00:06
  • 21
В 2018 году армия России могла иметь сотни Т-95, БМП-3М и БТР-90М
  • 26.06 23:57
  • 1
Военная авиастроительная корпорация
  • 26.06 23:37
  • 28
Украинские танки Т-64БВ вступят в "бой" с "Абрамсами" и "Леопардами"
  • 26.06 22:48
  • 3
Долгая дорога к ядерному "Буревестнику"
  • 26.06 22:32
  • 179
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
  • 26.06 22:26
  • 85
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 26.06 22:18
  • 9
Дуэль автоматов: как АК-12 конкурировал с АЕК-971
  • 26.06 22:00
  • 1
Видео: Минобороны показало стрельбы из новой винтовки "Винторез-М"
  • 26.06 21:22
  • 61
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 26.06 21:14
  • 2
Пентагон показал треугольное колесо
  • 26.06 21:11
  • 2
В США списали первый F-35B
  • 26.06 20:16
  • 1546
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы