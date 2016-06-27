"Царь-торпеда" возвращается: дело Сахарова живет



Рисунок "Статус-6".

Источник: ИЗВЕСТИЯ Рисунок "Статус-6".Источник: ИЗВЕСТИЯ

В России пересматривают идею создания сверхмощной ядерной торпеды

Идея о создании сверхмощной ядерной торпеды, предложенной еще академиком Андреем Сахаровым, продолжает обсуждаться среди разработчиков оружия. На сегодняшний день многие технические проблемы, мешавшие реализации проекта были решены, что было подтверждено Владимиром Путиным во время презентации новейшего российского вооружения.

В России заново изучают идею академика Андрея Сахарова, предлагавшего создать сверхмощную торпеду с ядерным боезарядом, сообщил РИА "Новости" академик Шамиль Алиев.

Как считает Алиев, сейчас существует тенденция возвращения к нереализованным ранее идеям. В том числе "заново пересматриваются взгляды Сахарова на изготовление торпед длиной 24 м, диаметром 1,5 м с ядерной боеголовкой и дальностью хода 50 км".

Как рассказал академик, в рамках концепции Сахарова такое оружие предназначалось для "уничтожения объектов на побережье при помощи взрыва в воде". По его мнению, идею до сих пор не реализовали из-за недостатка средств.

Однако сам Сахаров в своих воспоминаниях писал, что военные восприняли его идею о создании такой торпеды как "людоедскую".

"Одним из первых, с кем я обсуждал этот проект, был контр-адмирал Фомин… Он был шокирован "людоедским характером" проекта и заметил в разговоре со мной, что военные моряки привыкли бороться с вооруженным противником в открытом бою и что для него отвратительна сама мысль о таком массовом убийстве. Я устыдился и больше никогда ни с кем не обсуждал этого проекта", - писал академик.

Тем не менее, разработки в этом направлении все же велись. Самый известный проект - торпеда Т-15, которая, как и ракета из проекта Сахарова, ориентировалась на создание цунами как на основной поражающий фактор.

Проект торпеды был закрыт из-за технологических сложностей - инженеры не могли представить достаточно компактный ядерный реактор, который соответствовал бы заявленным характеристикам дальности. Нерешенной также оставалась проблема обеспечения устойчивости лодки-носителя после пуска столь массивной торпеды.

Прямой наследник "царь-торпеды", как ее любили называть исследователи, стала новый проект "Статус-6", о котором стало известно в 2015 году в результате утечки информации.

Создание этой беспилотной атомной подводной лодки решало технические проблемы, с которыми связывалась возможная доставка ядерного боезапаса.

В зарубежной прессе "Статус-6" называют оружием "судного дня". Такой комплекс может перемещать боеголовки мощностью 50 Мт и привести к возникновению волн, высота которых может достичь 100 м. Эти истории поддерживали и в России. Так, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков утверждал, что "Статус-6" может разрушить не только прибрежные города, но и весь североамериканский континент.

"Что касается системы "Статус-6" и бомбы особо большого калибра. Она может быть использована для нанесения физико-геологических последствий, которые способны потом нанести большой ущерб. Если удар такой бомбой будет нанесен в районе разломов в Сан-Андреас, Сан-Бернардино, Сан-Хасинто, они могут инициировать вулканическую деятельность разломов. Западное побережье США физически погибнет. Также она может инициировать взрыв супервулкана Йеллоустон. Это приведет к уничтожению североамериканского континента. Континент останется, но жизни там не будет никакой. Да, "Статус-6" - это оружие Судного дня. Его применение будет означать, что североамериканский континент вместе со всей жизнью исчезнет", - заверил аналитик.

Официально о наличии у России подводных беспилотников было объявлено президентом Владимиром Путиным во время его послания Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

Новейший беспилотный подводный аппарат получил официальное название "Посейдон". В ходе обращения к Федсобранию Путин объявил, что в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные передвигаться на "очень большой глубине" и на межконтинентальную дальность. Скорость беспилотников кратно превышает скорость подводных лодок, самых современных торпед, также всех видов надводных кораблей, в том числе самых скоростных.

Говоря о вооружении, анонсированном Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, Шамиль Алиев отметил, что их существование не опровергла ни одна разведка.

"Преувеличивать или приуменьшать - это дело дипломатов. Но когда Россия говорит об оружии, то весь мир прекрасно знает, что Россия умеет его делать. Сирия тому подтверждение", - добавил Шамиль Алиев.

Отдел "Армия"