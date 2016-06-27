В ЦАГИ испытывают модель самолета на криогенном топливе



ЦАГИ, аэродинамическая труба Т101. Фото: Алексей Кондратов, AVIA.RU. ЦАГИ, аэродинамическая труба Т101. Фото: Алексей Кондратов, AVIA.RU.

Москва. 25 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Специалисты Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского проводят испытания модели легкого конвертируемого самолета на криогенном топливе, сообщили в пресс-службе ЦАГИ.

"Специалисты ЦАГИ испытали модель легкого конвертируемого самолета с внешним баком для криогенного топлива, установленным на профилированных стойках над фюзеляжем. Эксперименты проводились в аэродинамической трубе малых скоростей ЦАГИ", - заявили в пресс-службе.

По данным ЦАГИ, легкий конвертируемый самолет должен заменить выбывающие Ан-24/26 на рынке местных и региональных перевозок России, он может использоваться как для пассажирских, так и для грузовых перевозок без изменения типовой конструкции. Летательный аппарат сможет перевозить 50 пассажиров на расстояние 1500 км или 6 тонн груза на дальность 1000 км. Его крейсерская скорость составляет 480 км/ч.

"В ходе исследований ученые определили влияние бака на аэродинамические характеристики самолета, а также на эффективность вертикального оперения и руля направления. Выявлено, что установка внешнего бака вызывает ожидаемое снижение аэродинамического качества и путевой устойчивости, но в целом не требует изменения основных параметров компоновки", - отметили в пресс-службе.

В ЦАГИ пояснили, что выбросы от авиационного керосина, используемого в качестве топлива в современных летательных аппаратах, загрязняют окружающую среду, а наиболее реальной альтернативой ему в условиях России может стать криогенное топливо - сжиженный природный газ. Но из-за его низкой температуры (-162°C) для хранения и транспортировки такого вида топлива необходимо использовать теплоизолированные цилиндрические или сферические баки.

"Концепция легкого конвертируемого самолета является идеальной платформой для реализации регионального летательного аппарата на криогенном топливе. Это воздушное судно может стать звеном в цепи работ по внедрению сжиженного природного газа на автомобильном, железнодорожном и морском транспорте, что позволит существенно сократить сроки внедрения и оптимизировать стоимость и состав НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ - ИФ)", - сказали в пресс-службе.