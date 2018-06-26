Военная авиастроительная корпорация



Источник: Олег Харсеев / Коммерсантъ Источник: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Российские заводы продолжат работать на оборонку

Западные санкции резко изменили стратегию развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Она продолжит наращивать выпуск не слишком прибыльной для себя военной техники, но планы в гражданском самолетостроении весьма скромные. В ближайшие три года две трети инвестиций в размере 403 млрд руб. пойдут именно в сегмент военной и спецавиации. Эксперты считают это видение реалистичным, называя рост доли гражданской продукции ОАК "все более отдаленной перспективой".

Консолидированная выручка ОАК (92,3% — у Росимущества, 4,4% — у ВЭБа, 3,2% — частные акционеры) в 2017 году выросла на 8%, до 451 млрд руб., говорится в проекте годового отчета компании. Сама ОАК связывает это с увеличением на 39% послепродажной поддержки, модернизации авиатехники, поставок комплектующих. В проекте указана и чистая прибыль ОАК в размере 195 млн руб., но там уточнили, что показатель не консолидирован по группе. До сих пор корпорация не публиковала отчетность за 2017 год ни по МСФО, ни по РСБУ из-за ограничений, "наложенных на раскрытие некоторых сведений ряда компаний". За 2016 год ОАК получила убыток по МСФО в размере 4,5 млрд руб. и по РСБУ — 3,2 млрд руб., в 2015 году убытки были соответственно в 25 и 3 раза выше.

Председатель совета директоров ОАК, глава Минпромторга Денис Мантуров в проекте отчета говорит, что если 2015–2016 годы были "периодом выработки стратегии в новых геополитических условиях", то в 2017 году корпорация "набрала рабочий темп" и начала выполнять стратегию. Свою долю на мировом рынке по количеству переданных в 2017 году заказчикам самолетов ОАК оценила в 22%.

В 2017 году на фоне планового уменьшения гособоронзаказа вырос экспорт военной техники: ОАК поставила 94 самолета, обойдя Boeing Military Aircraft и Lockheed Martin Corporation, но валовая выручка на машину «значительно отличается от зарубежных производителей» из-за механизма ценообразования и структуры контрактов.

В отчете отмечен рост выручки и в гражданском сегменте (за счет SSJ 100, Ту-214 и Ту-204–300) более чем на 10%, до 75 млрд руб. Но чистую прибыль по РСБУ в 2017 году в размере 3–4 млрд руб. показали в первую очередь военные структуры ОАК — "Сухой", "Иркут" и РСК МиГ, гражданский сегмент в основном убыточен, кроме "Ила", ОКБ Яковлева, "Аэрокомпозита", ЭМЗ им. В. М. Мясищева и ЛИИ им. М. Громова.

На этом фоне неудивительно, что в ближайшие три года из общих инвестиций в размере 403 млрд руб. 75% пойдет на проекты "военной, военно-транспортной и специальной авиации". В военном сегменте речь идет прежде всего о перспективном сверхзвуковом бомбардировщике на базе Ту-160, ПАК ФА, Су-35 и ПАК ДА. В военно-транспортной авиации приоритетны "проект 476" и Ил-112. Остальные 25% получат программы гражданской авиации: 14% — разработка МС-21 (ПАО "Корпорация “Иркут”"), 1,9% — модернизация Ил-114 ("Ильюшин"), 1,8% — создание российско-китайского широкофюзеляжного самолета, 3,3% — Sukhoi Superjet (АО "Гражданские самолеты Сухого"). По рыночной доле гражданского сегмента закладываются сдержанные показатели: в 2017 году это 1,8% (32 самолета), к 2025 году ожидается 4,5%. Но в структуре выручки гражданской продукции отводится значительная часть — 40%. В ОАК отмечают, что это станет возможным в том числе за счет выхода на рынок МС-21.

Помощь какая-то, безусловно, нужна, но не до такой степени, что отбили всякий коммерческий интерес, всякое чувство реальности у тех, кто занимается гражданской авиацией.

Советник президента ОАК, глава совета директоров «Гражданских самолетов Сухого» Борис Алешин о господдержке авиапрома, 9 апреля

Эксперт портала Aviation Explorer Владимир Карнозов говорит, что из-за продолжающегося усиления санкций США в отношении оборонно-промышленного корпуса России планы ОАК будут вынужденно корректироваться, а увеличение доли гражданской продукции в портфеле становится "все более отдаленной перспективой". Хотя прямого запрета западным компаниям на сотрудничество по гражданским проектам нет, корпорация внесена в санкционный список, усиление конфронтации с Западом ведет к росту военного производства по линии гособоронзаказа и военно-технического сотрудничества, поясняет господин Карнозов. Вывод МС-21 на рынок отстает от графиков, а SSJ 100 выпускают по 30–40 самолетов в год против 70, согласно планам пяти—семилетней давности (нет разрешения США на продажи Ирану и т. п.), добавляет эксперт. В ОАК в ответ лишь заверили, что санкции "не оказывают существенного влияния на финансовое положение" корпорации.

Елизавета Кузнецова