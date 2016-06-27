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Путин подписал указ о создании военного технополиса "Эра"

26.06.2018 РИА Новости 717 0
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Владимир Путин. 25 июня 2018
Владимир Путин. 25 июня 2018.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании в Анапе военного инновационного технополиса "Эра" Минобороны РФ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Постановляю: создать военный инновационный технополис "Эра" министерства обороны Российской Федерации… Местонахождения технополиса - город Анапа Краснодарского края", - говорится в указе.

Как ранее заявлял министр обороны Сергей Шойгу, открытие "Эры" состоится в сентябре 2018 года. Предполагается, что на полную мощность технополис выйдет в 2020 году.

"Эра" расположена на черноморском побережье на площади 17 га. Научно-образовательный сектор технополиса включает проектные подразделения, центр обработки данных, оснащённых сверхмощными компьютерами, открытые площадки для экспериментальных исследований. В программу приоритетных научных исследований включены четыре десятка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых совместно с предприятиями промышленности.

В прибрежной зоне Чёрного моря находятся жилой блок, спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, тренажёрный зал, площадки для активного отдыха. Прибрежные корпуса технополиса предназначены для проживания операторов научных рот ВИТ "Эра".
25.06.2018
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