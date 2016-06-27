Эксперт рассказал о реализации наработок Сахарова по ядерным торпедам
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Демонстрация принципа действия океанской многоцелевой системы с беспилотными подводными аппаратами во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Архивное фото.
Источник: © Минобороны РФ
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Технологические решения, предложенные академиком Сахаровым в его проекте ядерных торпед, были реализованы в новейшей российской технике, в том числе подводном беспилотнике "Посейдон", заявил в понедельник РИА Новости член экспертного совета коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский.
Ранее генеральный конструктор российского торпедного оружия академик Шамиль Алиев заявил в интервью РИА Новости, что сегодня в России пересматривают идею академика Андрея Сахарова создать сверхмощную торпеду с ядерным боезарядом.
"Безусловно, наработки Сахарова, которые в свое время не были реализованы, не остались без внимания нашей военной науки, и часть этих решений нашли применение в новейших разработках, в том числе подводном беспилотнике с ядерной энергоустановкой. Речь, конечно, идет о преемственности, все-таки "Посейдон" это куда более совершенное оружие, чем сахаровский проект", - сказал Мураховский.
При этом эксперт отметил, что проводить прямую аналогию между торпедой и подводным беспилотником некорректно, так как "Посейдон", оснащенный ядерной энергоустановкой, может плавать на неограниченные расстояния, то есть является стратегическим оружием, в то время как торпеда как класс относится к тактическому вооружению.
"В то же время высокоскоростная торпеда "Шквал", которая стоит у нас на вооружении еще с советских времен, также развивает под водой скорость, которую не может достичь ни один ее аналог, но из-за того что там применяется реактивный двигатель, у нее ограничена дальность. В "Посейдоне" же удалось совместить рекордную скорость подводного хода и неограниченную дальность", - пояснил собеседник агентства.
Мураховский добавил, что современной "реинкарнацией" идей Сахарова также можно считать проект беспилотной атомной подводной лодки "Статус-6".
В послании Федеральному собранию 1 марта президент РФ Владимир Путин, в частности, заявил, что в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов подводных кораблей, даже самых скоростных. По словам Путина, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
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25.06.2018
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