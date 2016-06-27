Продолжается триллер о взятках и убийствах в ходе поставок подводных лодок Малайзии

Как сообщает французское издание "Le Parisien" в материале "Vente de sous-marins français à la Malaisie : enquête rouverte sur l’assassinat d’une traductrice", полиция Малайзии планирует снова открыть дело по поводу убийства переводчицы и манекенщицы монгольского происхождения Altantuya Shaariibuu. Ее смерть возможно была связана с сенсационным делом по поводу взяток, данных в ходе контракта на продажу Малайзии французских подводных лодок.

Во Франции бывшему главе международного департамента судостроительной компании DCN (DCNS, ныне Naval Group) и бывший высокопоставленному менеджеру компании Thales в июле 2017 года было предъявлено обвинении в коррупции в ходе контракта на поставку Малайзии двух подводных лодок типа Scorpène новой постройки и одной типа Agosta из наличия на сумму 1 млрд евро.

Неатомная подводная лодка типа Scorpène ВМС Малайзии (с) Mychèle Daniau / AFP

В рамках этого расследования, которое ведется с 2010 года в свете обращения малазийской неправительственной организации по борьбе с коррупцией Suaram, и снова было начато в 2012 году, следствие полагает, что взятки, которые были "скрыты" в стоимости услуг консультантов, могли служить для подкупа бывшего министра обороны Малайзии Наджиба Разака (Najib Razak), который в 2009 году стал премьер-министром, при содействии его советника по военным вопросам Абдула Разака Багинда (Abdul Razak Baginda). Стоимость взятки составила 114 млн евро.

Altantuya Shaariibuu была любовницей Багинда, и, возможно, имела интимную связь с Разаком. Она могла знать, участвовать или привлекаться к этому коррупционному делу. Возможно она пыталась шантажировать своих любовников. В октябре 2006 году девушка средь бела дня была похищена в Куала-Лумпуре двумя охранниками из бюро премьер-министра, затем убита из огнестрельного оружия в пригороде столицы, а ее останки были разметаны в джунглях при помощи взрывчатки.

Наджиб Разак, который на тот момент был министром обороны, всячески отрицает свою причастность к этому делу. В 2009, а затем и в 2015 годах оба убийцы были признаны виновными в убийстве и приговорены к смертной казни. Один них скрылся в Австралии, где был задержан. Он продолжает настаивать на том, что действовал по приказу "важных людей".

Эта история превратилась в Малайзии в скандал государственного масштаба. В 2009 году Разак стал премьер-министром, но в мае этого года уступил свой пост главы правительства. В середине мая президент Монголии Халтмаагийн Баттулга оказал давление на нового премьер-министра Малайзии Махатира Мухаммада с целью снова открыть расследование убийства переводчицы и манекенщицы.