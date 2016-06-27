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Азербайджан приобрел турецкие авиационные крылатые ракеты SOM

26.06.2018 bmpd.livejournal.com 551 0
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Как сообщаетcя, на прошедшей 24 июня 2018 года в Баку финальной репетиции военного парада, который состоится 26 июня в ознаменование 100-летия первого провозглашения независимости Азербайджана, впервые была показана предполагаемая к провозу в парадном расчете на автомобиле КамАЗ турецкая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета SOM (в исполнении SOM-B1). Таким образом, Азербайджан стал первым зарубежным покупателем ракеты SOM. Неясно, на самолет-носитель какого типа ВВС Азербайджана данная ракета интегрирована.

Продемонстрированная на репетиции военного парада в Баку турецкая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета SOM (в исполнении SOM-B1), 24.06.2018 (с) twitter.com/Defence_Turk

Авиационная крылатая ракета SOM (Satha At?lan Orta Menzilli Mühimmat, также используется англоязычная аббревиатура Stand Off Missile) была разработана турецкой государственной компанией Roketsan совместно с государственным исследовательским центром TÜB?TAK SAGE. SOM представляет собой семейство ракет с турбореактивным двигателем Microturbo TRI 40 с дальностью пуска до 250 километров, в нескольких вариантах с различными боевыми частями. В базовом варианте SOM-A ракета имеет инерциально-спутниковую систему наведения и 230-кг фугасную боевую часть, в варианте SOM-B1 дополнительно оснащена инфракрасной системой наведения на конечном участке, с интегрированной двухсторонней аппаратурой передачи данных. Ракета SOM-B2 аналогична по системе наведения SOM-B1, но имеет проникающую боевую часть, в связи с чем общая масса ракеты выросла с 610 до 660 кг. Ракеты интегрированы в состав вооружения самолетов F-4E-2020 и F-16C/D ВВС Турции.

Испытания ракет SOM велись с 2006 года, серийные поставки Roketsan ракет SOM-А ВВС Турции были начаты в 2012 году, а SOM-B1 - в 2017 году. В июне 2017 года ВBС Турции объявили о достижении полной боеготовности ракет SOM-A. С 2016 года ракеты SOM ограниченно применялись ВВС Турции в боевых действиях в Сирии.

В 2015 году была впервые продемонстрирована разработанная при участии американской корпорации Lockheed Martin новая уменьшенная модификация ракеты SOM-J, предназначенная для размещения во внутренних отсеках вооружения.истребителей F-35.

Продемонстрированная на репетиции военного парада в Баку турецкая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета SOM (в исполнении SOM-B1), 24.06.2018 (с) azeridefence.com
25.06.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Великобритания
Сирия
США
Турция
Продукция
F-16
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Roketsan
Safran
TUBITAK
КАМАЗ
Проекты
636.3

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