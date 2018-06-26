Пентагон показал треугольное колесо
|
|
Гусеничная лента, трансформирующаяся из треугольной формы в круглую, разработанная в рамках программы GXV-T (Ground X-Vehicle Technologies).
Источник: sputniknews.com
Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США в рамках программы GXV-T (Ground X-Vehicle Technologies) показало гусеничную ленту, трансформирующуюся из треугольной формы в круглую. Видео армейского автомобиля с новыми колесами показал Task & Purpose.
Изобретение, полагают разработчики, повысит проходимость военной техники в труднодоступной местности, поскольку позволит сочетать возможности обычного колеса и гусеничной ленты.
|
25.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
Страны
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
|
Олег Бахарев
2166
|
№2
26.06.2018 21:14
Цитата, KillaKan сообщ. №1
Вот это весьма круто.Весьма! Особенно в перспективе распилов военных бюджетов! Зачем броневику колесо за бесценок, когда можно снабдить его колёсами ценой в пол-броневика? 8)
|
+1Сообщить модератору
loading...