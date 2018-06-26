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Пентагон показал треугольное колесо

26.06.2018 Lenta.ru 715 2
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Гусеничная лента
Гусеничная лента, трансформирующаяся из треугольной формы в круглую, разработанная в рамках программы GXV-T (Ground X-Vehicle Technologies).
Источник: sputniknews.com

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США в рамках программы GXV-T (Ground X-Vehicle Technologies) показало гусеничную ленту, трансформирующуюся из треугольной формы в круглую. Видео армейского автомобиля с новыми колесами показал Task & Purpose.

Изобретение, полагают разработчики, повысит проходимость военной техники в труднодоступной местности, поскольку позволит сочетать возможности обычного колеса и гусеничной ленты.
25.06.2018
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Страны
США

  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
UA
KillaKan
1732
№1
26.06.2018 18:45
Вот это весьма круто.
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RU
Олег Бахарев
2166
№2
26.06.2018 21:14
Цитата, KillaKan сообщ. №1
Вот это весьма круто.
Весьма! Особенно в перспективе распилов военных бюджетов! Зачем броневику колесо за бесценок, когда можно снабдить его колёсами ценой в пол-броневика? 8)
+1
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