Пентагон показал треугольное колесо

Олег Бахарев 2166

№2 26.06.2018 21:14 KillaKan сообщ. №1 Цитата, Вот это весьма круто.

Весьма! Особенно в перспективе распилов военных бюджетов! Зачем броневику колесо за бесценок, когда можно снабдить его колёсами ценой в пол-броневика? 8) Весьма! Особенно в перспективе распилов военных бюджетов! Зачем броневику колесо за бесценок, когда можно снабдить его колёсами ценой в пол-броневика? 8)