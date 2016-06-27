Судно связи "Иван Хурс" передали Военно-морскому флоту России
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Судно связи проекта 18280 "Иван Хурс".
Источник: © Сергей Коньков/ТАСС
Церемония передачи корабля состоялась на судостроительном заводе "Северная верфь"
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Церемония передачи судна связи "Иван Хурс" Военно-морскому флоту (ВМФ) России прошла в понедельник на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
"Состоялась церемония передачи судна связи проекта 18280 "Иван Хурс" ВМФ России. На судне поднят флаг Военно-морского флота РФ", - рассказали в пресс-службе.
"Иван Хурс" является вторым судном проекта 18280. Корабль был заложен осенью 2013 года. Назван в честь вице-адмирала Ивана Хурса, который внес вклад в создание и развитие разведки Военно-морского флота РФ.
В середине июня этого года были завершены государственные испытания судна, после чего оно вернулось в Санкт-Петербург.
Корабли проекта 18280 призваны обеспечивать связь и управление флотом. "Иван Хурс" имеет водоизмещение около 4 тыс. т, скорость хода достигает 20 узлов, дальность плавания составляет 8 тыс. морских миль. Головное судно проекта "Юрий Иванов", заложенное в 2004 году, было передано Северному флоту в 2015 году.
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25.06.2018
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