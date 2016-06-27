Скрупулёзная работа над законом о ГОЗе



Заседание Экспертного совета ФАС. (Фото: пресс-служба ФАС РФ).

Источник: http://www.oaoapz.com/ Заседание Экспертного совета ФАС. (Фото: пресс-служба ФАС РФ).Источник: http://www.oaoapz.com/

На Экспертном совете Федеральной антимонопольной службы РФ вновь обсуждали ряд норм законодательства в сфере государственного оборонного заказа, требующих корректировок. Инициатором обсуждения проблемных вопросов выступил генеральный директор АО «АПЗ», председатель комитета по экономике и промышленности Законодательного собрания Нижегородской области Олег Лавричев.

Члены Экспертного совета - представители законодательных и исполнительных органов власти, министерств и ведомств, промышленных предприятий, научных и общественных организаций, ведущих вузов, аналитических компаний - собираются ежеквартально. В этот раз первым на повестке дня было включение в план работы Совета на 2-е полугодие предложения по дальнейшему совершенствованию законодательства в сфере ГОЗа на основе правоприменительной практики. Олег Лавричев подготовил и озвучил конкретные предложения.

Работа предприятий оборонно-промышленного комплекса в рамках 275-ФЗ показывает необходимость доработки некоторых его норм. Законодательством предусмотрены неравнозначные условия исполнителей и соисполнителей при выполнении ГОЗа в рамках одного контракта.

- Головному исполнителю предоставляется исключительное право на возмещение затрат по формированию запаса материалов, комплектующих, необходимых для выполнения контракта, до его исполнения. Предприятиям последующих уровней кооперации такое право предоставляется лишь при условии длительного технологического цикла производства (более 6 месяцев). Хотя в целом они составляют кооперацию исполнителей, и их цель едина – качественно и в срок исполнить государственный оборонный заказ, - отметил Олег Лавричев.

Наболевший вопрос и о недостаточности размера суммы, разрешенной для списания с отдельного счета на иной для оплаты расходов исполнителям и соисполнителям.

- Для головных исполнителей сумма, разрешенная для списания с отдельного счета в месяц, установлена в 5 млн рублей. Однако для исполнителей последующих уровней она почему-то составляет 3 миллиона рублей. К тому же установленные год назад эти цифры во многом должны быть пересмотрены с учетом инфляционных процессов, роста цен на энергетику, ГСМ и т.д., - продолжил Олег Вениаминович.

Еще одно предложение – разрешить законодательно списание денежных средств с отдельного счета на возмещение затрат на проезд и найм жилого помещения работниками, находящимися в командировке.

- В оборонном комплексе Нижегородской области есть предприятия, которые обслуживают удаленные территории по всей стране. У них очень большой объем затрат на командировочные расходы, которые превышают издержки по обслуживанию объектов, находящихся в удаленных точках, стоящих на вооружении в войсках. И им бывает очень сложно решать вопросы оплаты расходов, где нет банкоматов, где карточки не обслуживаются.

Это же касается и выплат стимулирующего характера, направленных на дополнительную мотивацию персонала, - возмещение процентов по ипотеке, отчисления за добровольное медицинское страхование работников, отчисления в негосударственные пенсионные фонды, затраты на повышение квалификации работников, выполняющих ГОЗ.

Животрепещущий вопрос и о мерах административной ответственности. Сложившаяся практика УФАС по Нижегородской области, которую также поддерживает ФАС России, показывает, что для наличия «события административного правонарушения» достаточно самого факта схода с периодических испытаний изделий.

- В ГОСТе непосредственно прописано условие сопровождения и контроля выполнения технологических режимов предприятия – это регулярное проведение периодических испытаний, что само по себе не отражает фактов плохого качества отгружаемой продукции. Тем не менее в статье 14.49 Кодекса об административных правонарушениях записано, что факт схода с периодических испытаний является проблемой и обязательно должен наказываться административно. Хотя сход с периодических испытаний может быть единичным и не может распространяться на ранее отгруженную продукцию.

Также Олег Вениаминович предложил уравнять ответственность военных представительств министерства обороны и непосредственных исполнителей ГОЗа при контроле и сдаче работ по ГОЗу.

- Министерство обороны через военные представительства фактически является соисполнителем операций по производству военно-технической продукции. Но оно ни коим образом не усиливает активность своей работы, когда этого требуют обстоятельства, когда требуется на гора выдавать продукцию. Методика контроля, укомплектованность штатным персоналом ВП, безусловно, должна быть привязана к срокам и возможности исполнения тех объемов ГОЗа, которые предприятие выполняет. А по федеральному закону предприятие не может отказаться от выполнения ГОЗа даже с превышением объема, - подчеркнул Олег Вениаминович.

Предложения Олега Вениаминовича вызвали всплеск комментариев по обозначенным вопросам и единогласно были поддержаны.

Александр Ноздрачев, председатель Совета директоров АО «Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики»:

- Я полностью согласен с теми предложениями, которые озвучил Олег Вениаминович. Это действительно уже боль души, которая не дает возможности нам думать не только о рывке, но и о текущем дне. И к вопросу по периодическим испытаниям - тоже столкнулись с такой ситуацией. ВП продукцию приняло, военная приемка претензий не имеет, а у УФАС есть претензии, предприятие штрафуют по качеству под предлогом: с периодических испытаний сошло изделие. Вынуждены были судиться с УФАС, суд выиграли. Но пока шли разбирательства, люди отвлекались от работы по ГОЗу, тратили время, деньги. У нас слишком много проверяющих и очень мало созидающих.

Татьяна Каменская, управляющий партнер ООО «Юридическая компания «Каменская & партнеры»:

- Все вопросы, которые озвучил Олег Вениаминович, мы поддерживаем. Предложение по доработке 275-го закона было подготовлено Экспертным советом еще год назад, причем вопрос по 3-5 млн рублей прорабатывался в процентном соотношении от суммы контракта и с учетом градации: 1 млрд, меньше 1 млрд и менее 500 млн. В тот момент, когда мы это делали, исходили из общетеоретического посыла – что это было бы правильно и полезно предприятиям; сейчас есть конкретные запросы и сложившийся опыт предприятий, которые говорят, что необходимо разрешение этих вопросов на уровне законодательного акта.

Сергей Маев, председатель Экспертного совета ГОЗ ФАС РФ:

- Обозначенные вопросы актуальные, наболевшие. Мы сходимся во мнении, что нужна их проработка, тем более что они раньше уже поднимались, предлагаю рассмотреть их детально в рамках рабочей группы.

Экспертным Советом ФАС было решено проработать конкретные предложения по совершенствованию 275-ФЗ в течение 2-3 недель и направить их в минпромторг, где работа в этом направлении ведется постоянно, а на следующем заседании заслушать доклад рабочей группы о результатах.

Людмила Фокеева.