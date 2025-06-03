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Опубликована деловая программа Международного дальневосточного морского салона – 2018

25.06.2018 Министерство промышленности и торговли РФ 40 0
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Минпромторг
Минпромторг.
Источник: mpt.volganet.ru

На официальном сайте Международного дальневосточного морского салона – 2018 опубликована деловая программа. Ознакомиться с ней можно по ссылке: www.ifemshow.org/programme .


Международный дальневосточный морской салон пройдет с 26 по 28 июля 2018 года накануне Дня Военно-Морского Флота России и Главного военно-морского парада. Инициатором проведения МДМС-2018 выступил глава Приморья Андрей Тарасенко. Организатором мероприятия является Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, оператором - Фонд Росконгресс.


Основной площадкой крупнейшего в России отраслевого события станет территория кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Мероприятия Салона пройдут на территории более 7 тысяч квадратных метров, а также в бухте Аякс.


«Россия – крупнейшая морская держава мира. Мы гордимся не только славной военно-морской историей нашей страны, но и высоким уровнем развития судоходства и морского дела, образованием в этой сфере. Впервые на дальневосточном рубеже страны мы проводим столь амбициозный проект, который объединит всех ключевых экспертов морского дела, крупнейшие компании, представителей научных и деловых кругов. Россия – ведущий в мире экспортер судов и морского оборудования. Проведение Международного дальневосточного морского салона во Владивостоке позволит объединить азиатских и европейских партнеров и российских производителей на одной площадке и обсудить актуальные вопросы и перспективы развития судостроения для всего мира, а также поспособствует заключению новых договоренностей и контрактов», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.


Центральным событием МДМС-2018 станет пленарное заседание «Водный транспорт в эпоху цифровизации и новых технологий» В основе деловой программы три тематических направления. Блок «Кораблестроение и судостроение» будет посвящен вопросам кооперации, локализации оборудования и конкурентоспособности в морском деле, а также возможностям России в инновационном судостроении. Второй блок деловых сессий – «Инфраструктура и логистика» – затронет, в основном, проблемы портовой инфраструктуры. Также участники дискуссий обсудят вопросы развития сферы морских перевозок и международных транспортно-логистических систем. Основными темами третьего направления «Регулирование и развитие» станут трекинг судов и грузов на них, цифровизация документации по проектированию судов и упрощение ее рассмотрения, а также развитие водного туризма.


«29 июля в России будут отмечать День Военно-Морского Флота, поэтому Салон во Владивостоке станет смотром самых последних достижений военно-морского дела. Программа мероприятия крайне насыщенна и включает в себя проведение семинаров, мастер-классов и панельных дискуссий с участием ведущих федеральных и международных экспертов, а также лидеров отрасли. Деловая повестка мероприятия нацелена на внедрение инноваций и поддержку технологического предпринимательства военно-морской отрасли, масштабирование лучших практик, взаимодействие органов государственной власти, бизнеса и институтов развития», – подчеркнул Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.


В рамках МДМС-2018 пройдет молодежная сессия, которая объединит молодых профессионалов, ученых, экспертов и всех интересующихся тенденциями развития судостроения в России.


Помимо деловой части участников Международного дальневосточного морского салона ожидает обширная выставочная программа. Компании-экспоненты представят свои проекты и новейшие разработки на площади более 500 квадратных метров. Для жителей Владивостока в дни проведения МДМС-2018 пройдет выставка-парад гражданских судов в бухте Аякс.


«Морской салон – важное событие для всего Дальнего Востока России. На нем будут представлены лучшие и новейшие технологии в морской деятельности. Строительство судов – это многоступенчатый процесс, включающий и производство сложнейшего навигационного оборудования, и корпусные работы, и литье, и плавильные цеха, и многое другое. Сегодня и Китай, и Корея заходят на эту площадку. Они готовы создавать совместные предприятия. Мы надеемся, что Дальневосточный морской салон пройдет на высоком уровне. Интерес к мероприятию очень высок», – подчеркнул глава Приморья Андрей Тарасенко, добавив, что участники и гости Салона смогут увидеть весь потенциал, все возможности гражданского судостроения и судоремонта, военного кораблестроения, судоходства и портовой инфраструктуры края.
25.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Министерство промышленности и торговли РФ
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Страны
Китай
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис

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