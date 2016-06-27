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Су-34 назван лучшим в мире ударным самолетом

26.06.2018 Военное обозрение 508 0
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Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 ("утенок") является самым передовым ударным самолетом в мире, пишет американский журнал Military Watch.

http://www.globallookpress.com

Су-34 создан на основе истребителя Су-27 и поступил на вооружение Военно-воздушных сил в 2014 году. После модернизации он стал передовым ударным оружием России, отмечает автор.

По его мнению, наиболее близкими соперниками Су-34 сегодня являются F-15 и J-15, стоящие на вооружении ВВС США и Китая.

Российский самолет имеет боевой радиус более 1100 км и способен поражать цели на большом расстоянии. Журнал подчеркивает, что базирующиеся в Сирии Су-34 могут поражать объекты практически на всей территории Ближнего Востока. А бомбардировщики, которые развернуты под Калининградом, способны уничтожать цели, находящиеся в странах Балтии, Скандинавии и в Германии.

Автор отмечает также технические особенности самолета. Так, размещение пилотов не друг за другом, а рядом, позволило разработчикам не дублировать аппаратуру управления. Кроме того, специальное оборудование в кабине позволяет летчикам совершать полеты на высоте до 10 км без кислородных масок.

После модернизации снизилась зависимость Су-34 от сопровождения истребителей – самолет получил последнюю модификацию ракеты Р-27 класса "воздух-воздух", дальность пуска которой увеличена до 130 км. По данным журнала, эта ракета в настоящее время является одной из самых смертоносных ракет, превосходя американские и европейские аналоги.

Напомним, фронтовой бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных и воздушных целей при любой погоде и в любое время суток. Он развивает скорость до 1900 км/час и способен поднимать в воздух груз массой до 8 тонн.
25.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
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Страны
Германия
Китай
Россия
Сирия
США
Продукция
F-15
J-15
Су-27
Су-34

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