25 июня отмечается День мореплавателя (День моряка)

Ежегодно 25 июня отмечается международный праздник, который известен как День мореплавателя, или День моряка. Данная профессия на протяжении всей истории человечества считалась почетной, необычной и достаточно опасной. Посвятить свою жизнь мореплаванию могут лишь настоящие ценители морской романтики. Благодаря работе современных моряков происходит непрерывное развитие мировой экономики, осуществляется международная торговля. Тем более удивительным представляется тот факт, что свой профессиональный праздник моряки получили сравнительно недавно – всего лишь в 2010 году.

Утвержденный в 2010 году международный праздник затрагивает в первую очередь гражданских специалистов, моряков торгового флота, которые до недавнего времени, в отличие от своих военных коллег, не имели профессионального праздника. Именно в 2010 году страны, являющиеся членами Международной морской организации, входящие в состав ООН, на конференции в Маниле приняли решение учредить профессиональный праздник мореплавателей. Данный праздник необходимо было установить, для того чтобы подчеркнуть значимость мореплавания для нашего мира, вклад моряков в развитие международной торговли, экономики и гражданского общества сегодня неоценим. Данный праздник касается примерно 1,5 миллионов профессионалов, которые навсегда связали свою жизнь с водной стихией, работая в торговом флоте.

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Ранее свои профессиональные праздники имели только те моряки, чьи профессии были напрямую или косвенно связаны с военным делом. Данная несправедливость по отношению к гражданским морякам торгового флота была исправлена резолюцией ООН №19. В современном мире именно моряки торгового флота обеспечивают порядка 80 процентов всей мировой торговой деятельности. Благодаря их незаметной на первый взгляд работе самые разнообразные товары доставляются в отдаленные регионы нашей планеты, особенно важна доставка продуктов питания в регионы, страдающие от их нехватки. При этом утверждая новый праздник, его организаторы надеялись проводить в его рамках различные информационные мероприятия, затрагивающие остры темы и проблемы мореплавания, к которым относят морское пиратство, которое существует и в XXI веке, и проблемы загрязнения Мирового океана.

Необозримые по своим размерам водные пространства занимают более двух третей площади нашей планеты. Поэтому нет ничего странного в том, что человек уже в самые отдаленные от наших дней времена стремился к тому, чтобы преодолевать моря и океаны. Первыми средствами, которые человек использовал для плавания, были плоты примитивной конструкции, которые появились еще в каменном веке.

Сейчас уже нельзя сказать, кто же именно построил первый корабль. При этом известно, что история судостроения и судоходства насчитывает не меньше 8 тысяч лет, что по времени соответствует эпохе неолита. Современная наука все еще не может точно сказать, в каком именно государстве возникло и зародилось судостроение и где именно человек впервые вышел в открытое море. Новейшие исследования позволяют судить о том, что это произошло в Египте. На протяжении веков корабли меняли мир и изменяли судьбы народов. Именно на кораблях люди уходили в дальние плавания, совершали кругосветные путешествия и великие географические открытия, искали новые земли, новую жизнь и новые рынки сбыта товаров и услуг.

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При этом самые разительные перемены в конструкции как боевых, так и торговых кораблей произошли сравнительно недавно, они пришлись на последние 200 лет. До этого на протяжении тысячелетий, с III тысячелетия до нашей эры и до начала XIX века нашей эры, корабли приводились в движение исключительно при помощи весел и парусов. Сегодня все изменилось. Современные корабли огромны и технически совершены. Моря и океаны Земли бороздят тысячи огромных танкеров и сухогрузов, а также пассажирские лайнеры и паромы, некоторые из которых своим размерами затмевают даже таких гигантов, как современные авианосцы.

Сегодня профессия моряка в России, как и во всем остальном мире, пользуется заслуженным уважением со стороны общества. На протяжении длительного времени отважные покорители водной стихии становились примером для подражания для представителей подрастающего поколения, которые буквально восхищались их плаваниями. Немало для популяризации профессии и придания ей дополнительной романтики сделали и известные писатели. Многие мальчишки в детстве вдохновлялись творчеством Жюля Верна, мечтая повторить путь главного героя книги "Пятнадцатилетний капитан". Многие из них, когда выросли, связали свою судьбу с морем.

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При этом человеческая история вместила в себя массу примеров подвигов и самопожертвования моряков, что способствует тому, что профессия по сей день окружена ореолом романтики и героизма. Данный ореол поддерживается многочисленными произведениями искусства, о моряках по-прежнему снимают фильмы и мультфильмы, пишут многочисленные романы и повести, а это значит все новые и новые мальчишки мечтают связать всю свою жизнь с морем. В то же время профессия моряка – это не только романтика, но и рутинный и достаточно опасный труд. Несмотря на огромное технологическое развитие, которое произошло за тысячелетия в области судостроения, любой корабль может стать жертвой стихии, над которой человек по-прежнему не имеет никакой власти. При этом само морское судоходство, особенно торговое, играет огромную роль для экономики всей планеты, обеспечивая благосостояние миллионов людей во всем мире. А сама индустрия всегда нуждается в профессионалах, поэтому праздник, который ежегодно отмечается 25 июня, является прекрасным дополнительным информационным поводом, подчеркивающим важность и необходимость профессии моряка, значение которой остается таким же огромным, как и на заре появления нашей цивилизации.

25 июня "Военное обозрение" поздравляет всех моряков гражданских специальностей, как действующих, так и находящихся на пенсии, с их профессиональным праздником – Международным днем мореплавателя!

По материалам из открытых источников