В США списали первый F-35B

В Соединенных Штатах списали первый новейший истребитель пятого поколения F-35B, принадлежащий Корпусу морской пехоты США. Согласно заявлению командования, восстановление машины обойдется слишком дорого. Речь идет о самолете, пострадавшем от пожара в октябре 2016 года.

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Напомним, что 27 октября 2016 года истребитель F-35B укороченного взлета и вертикальной посадки, созданный специально для Корпуса морской пехоты США, загорелся во время тренировочного полета на авиабазе Бофорт в Северной Королине. Пилоту удалось посадить самолет, пострадавших во время инцидента не было, а вот ущерб самолета оценили в сумму более двух миллионов долларов. Причину возгорания выяснили довольно быстро. После проведенного расследования удалось установить, что причиной пожара стал обычный хомут, стоящий буквально копейки. По какой-то причине он лопнул и скрепляемые им провода просто перетерлись о проходящую рядом гидравлическую магистраль, что и привело к возгоранию в оружейном отсеке истребителя. Таким образом "копеечная деталь" принесла ущерб на пару миллионов долларов.

Командование Корпуса морской пехоты приняло решение не восстанавливать самолет в виду дороговизны, но на данный момент не знает, что с ним делать дальше. По одним сведениям его оставят на базе в виде тренажера, по другим - отправят в металлолом.

F-35B Lightning II — одна из трех модификаций новейшего истребителя-бомбардировщика F-35, созданная специально для Корпуса морской пехоты США. Ключевая особенность F-35B — возможность взлета с коротким разбегом и вертикальная посадка, что позволяет использовать эти самолеты на вертолетоносцах и универсальных десантных кораблях, оснащенных летной палубой.

Ранее сообщалось, что происшествие с истребителем F-35B, случившееся в 2016 году, далеко не единичное. Согласно отчету ВВС США, в различное время у самолетов данного типа было выявлено 57 дефектов, которые могут привести к аварийной ситуации. На данный момент считается, что версия F-35B для КМП США еще не доработана до конца и в процессе исправления дефектов может еще подскочить в цене.