Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В США списали первый F-35B

26.06.2018 Военное обозрение 555 2
0
Понравилась новость?
 +2

В Соединенных Штатах списали первый новейший истребитель пятого поколения F-35B, принадлежащий Корпусу морской пехоты США. Согласно заявлению командования, восстановление машины обойдется слишком дорого. Речь идет о самолете, пострадавшем от пожара в октябре 2016 года.

f35.com

Напомним, что 27 октября 2016 года истребитель F-35B укороченного взлета и вертикальной посадки, созданный специально для Корпуса морской пехоты США, загорелся во время тренировочного полета на авиабазе Бофорт в Северной Королине. Пилоту удалось посадить самолет, пострадавших во время инцидента не было, а вот ущерб самолета оценили в сумму более двух миллионов долларов. Причину возгорания выяснили довольно быстро. После проведенного расследования удалось установить, что причиной пожара стал обычный хомут, стоящий буквально копейки. По какой-то причине он лопнул и скрепляемые им провода просто перетерлись о проходящую рядом гидравлическую магистраль, что и привело к возгоранию в оружейном отсеке истребителя. Таким образом "копеечная деталь" принесла ущерб на пару миллионов долларов.

Командование Корпуса морской пехоты приняло решение не восстанавливать самолет в виду дороговизны, но на данный момент не знает, что с ним делать дальше. По одним сведениям его оставят на базе в виде тренажера, по другим - отправят в металлолом.

F-35B Lightning II — одна из трех модификаций новейшего истребителя-бомбардировщика F-35, созданная специально для Корпуса морской пехоты США. Ключевая особенность F-35B — возможность взлета с коротким разбегом и вертикальная посадка, что позволяет использовать эти самолеты на вертолетоносцах и универсальных десантных кораблях, оснащенных летной палубой.

Ранее сообщалось, что происшествие с истребителем F-35B, случившееся в 2016 году, далеко не единичное. Согласно отчету ВВС США, в различное время у самолетов данного типа было выявлено 57 дефектов, которые могут привести к аварийной ситуации. На данный момент считается, что версия F-35B для КМП США еще не доработана до конца и в процессе исправления дефектов может еще подскочить в цене.
25.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
F-35B
Проекты
Истребитель 5 поколения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
gerrfrost
3752
№1
26.06.2018 11:40
Первый пошел...
+1
Сообщить модератору
RU
Олег Бахарев
2166
№2
26.06.2018 21:11
American way! Зачем чинить самолёт за $2M долларов, если можно купить новый за $120M?!
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.06 00:24
  • 16
"Буревестник" испытывает для "Деривации-ПВО" новый многофункциональный снаряд
  • 27.06 00:20
  • 65
Применение боевого робота "Уран-9" в Сирии выявило его недостатки
  • 27.06 00:11
  • 28
"Гром" с небес. На что способна новая российская крылатая авиабомба
  • 27.06 00:06
  • 21
В 2018 году армия России могла иметь сотни Т-95, БМП-3М и БТР-90М
  • 26.06 23:57
  • 1
Военная авиастроительная корпорация
  • 26.06 23:37
  • 28
Украинские танки Т-64БВ вступят в "бой" с "Абрамсами" и "Леопардами"
  • 26.06 22:48
  • 3
Долгая дорога к ядерному "Буревестнику"
  • 26.06 22:32
  • 179
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
  • 26.06 22:26
  • 85
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 26.06 22:18
  • 9
Дуэль автоматов: как АК-12 конкурировал с АЕК-971
  • 26.06 22:00
  • 1
Видео: Минобороны показало стрельбы из новой винтовки "Винторез-М"
  • 26.06 21:22
  • 61
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 26.06 21:14
  • 2
Пентагон показал треугольное колесо
  • 26.06 21:11
  • 2
В США списали первый F-35B
  • 26.06 20:16
  • 1546
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы