Названа дата летных испытаний двигателя ПД-12В

Предварительные летные испытания вертолета Ми-26 с новыми двигателями начнутся в 2023 году, сообщает ресурс ATO.ru со ссылкой на компетентный источник.

Минобороны РФ, twitter.com

В мае текущего года глава объединения "Вертолеты России" Андрей Богинский рассказал журналистам, что испытания Ми-26 с новыми двигателями состоятся после 2022 года. По его словам, на тяжелом вертолете предполагается использовать двигатель ПД-12В, разрабатываемый на базе газогенератора от ПД-14 (предназначен для о перспективного узкофюзеляжного самолета МС-21). Он заменит силовые установки Д-136 производства украинского предприятия "Мотор Сич", которыми в настоящее время оснащены Ми-26.

Создание ПД-12В находится пока на стадии опытно-конструкторских работ. В прошлом году, по данным корпорации "ОДК-Авиадвигатель", был завершен этап эскизного проектирования. К сегодняшнему дню определены конструктивный облик установки и основные параметры. Испытание первого образца запланировано не 2020 год, общее завершение работ – на 2025-й.

Ожидается, что российский двигатель расширит возможности Ми-26 за счет поддержания большей мощности в условиях высокогорья и жаркого климата, а также увеличит дальность полета машины с полезной нагрузкой. Несмотря на больший вес (по сравнению с Д-136), новый двигатель будет экономичнее украинского аналога.