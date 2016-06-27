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Британский новейший авианосец HMS Queen Elizabeth вернулся с очередных испытаний

26.06.2018 Военное обозрение 403 0
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Новейший британский авианосец HMS Queen Elizabeth, вошедший в состав британского флота 7 декабря 2017 года, не прекращает цикл испытаний. На этот раз экипаж авианосца провел первую в своей истории дозаправку в море, передает "Warspot" со ссылкой на портал Naval Today.

thesun.co.uk

На испытания британский авианосец убыл в Северную Атлантику еще в середине мая этого года. В ходе отработки дозаправки, авианосец получил топливо от корабля RFA Tidespring, специально созданного для поддержки новых британских авианосцев. Заправка топливом велась как с левого, так и с правого борта при скорости движения кораблей в 12 узлов. Расстояние между заправщиком и HMS Queen Elizabeth составляло не более 42 метров. Всего на авианосец было перегружено около 220 кубометров топлива. В настоящее время авианосец вернулся в порт города Портсмут.

Необходимо отметить, что авианосец HMS Queen Elizabeth является головным в серии из двух запланированных британских кораблей данного типа. Он меньше американских аналогов, не атомный и не имеет катапульты. Длина - 280 м, ширина - 73 м, полное водоизмещение превышает 70 000 т. Скорость до 25 узлов. Автономность составляет 10 000 миль или почти 300 суток плавания.

Приведение в полную боевую готовность планируется в 2020 году. По задумке командования ВМС Великобритании, на корабле будут располагаться истребители короткого разбега и вертикальной посадки F-35B Lightning II и вертолёты Merlin. Кроме того, планируется размещение конвертопланов V-22 Osprey.
25.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Великобритания
США
Продукция
AW-101
EH-101
F-35
F-35B
HMS Queen Elizabeth
MV-22 Osprey
Проекты
2020-й год
Авианосец

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