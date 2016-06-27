Черноморские пограничники получили очередной катер проекта 12150 "Мангуст"
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Судостроительный завод "Вымпел", расположенный в Рыбинске Ярославской области, 22 июня передал Пограничной службе ФСБ РФ скоростной патрульный катер проекта 12150 "Мангуст", сообщила пресс-служба предприятия. АО ССЗ "Вымпел" входит в концерн "Калашников".
http://www.korabli.eu/
Катер прошел все положенные испытания и подтвердил полную боевую готовность. После приемки, катер будет доставлен к месту несения службы на Черном море, где продолжит службу по охране государственной границы.
Данный катер является 75-м в серии и 50-м, построенным в интересах береговой охраны Пограничной службы ФСБ России.
Катера проекта 12150 "Мангуст" предназначены для контроля за соблюдением кораблями установленного режима плавания на внешнем и внутреннем рейдах портов и гаваней, а также в прилегающих прибрежных районах моря. Катер способен выполнять задачи, входящие в обязанности морской полиции, таможенных служб, рыбоохранных инспекций.
Корпус пограничного катера изготовлен из алюминиевых сплавов с примесями магния. Внешние обводы корабля придают ему форму глубокого "V", которая обеспечивает катеру возможность набора большой скорости до 50 узлов.
Корпус катера поделен на 6 отсеков, и при затоплении одного из них он сможет продолжить движение и выполнять поставленные задачи.
Водоизмещение, т — 27,2; Длина габаритная, м — 19,45; Ширина наибольшая, м — 4,40; Высота борта на миделе, м — 2,2; Осадка при полном водоизмещении, м — 1,16; Скорость максимальная, узлов — до 50; Скорость экономическая, узлов — 36; Дальность плавания при экономической скорости, миль — 410; Автономность, суток — 2; Экипаж, чел. — 36. Вооружение катера зависит от выполняемых им задач.
При стандартном варианте "Мангуст" оснащается:
- 14.5 мм тумбовая стационарная пулеметная установка;
- один-два пулемета калибра 7.62 мм;
- ПЗРК "Игла";
- гранатомет противодиверсионного типа "ДП-64";
- гранатомет АГС-17.
Кроме пулеметов, имеется возможность установки ракетного комплекса "Вихрь".
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25.06.2018
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