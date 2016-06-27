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Черноморские пограничники получили очередной катер проекта 12150 "Мангуст"

26.06.2018 Военное обозрение 614 0
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Судостроительный завод "Вымпел", расположенный в Рыбинске Ярославской области, 22 июня передал Пограничной службе ФСБ РФ скоростной патрульный катер проекта 12150 "Мангуст", сообщила пресс-служба предприятия. АО ССЗ "Вымпел" входит в концерн "Калашников".

http://www.korabli.eu/

Катер прошел все положенные испытания и подтвердил полную боевую готовность. После приемки, катер будет доставлен к месту несения службы на Черном море, где продолжит службу по охране государственной границы.

Данный катер является 75-м в серии и 50-м, построенным в интересах береговой охраны Пограничной службы ФСБ России.

Катера проекта 12150 "Мангуст" предназначены для контроля за соблюдением кораблями установленного режима плавания на внешнем и внутреннем рейдах портов и гаваней, а также в прилегающих прибрежных районах моря. Катер способен выполнять задачи, входящие в обязанности морской полиции, таможенных служб, рыбоохранных инспекций.

Корпус пограничного катера изготовлен из алюминиевых сплавов с примесями магния. Внешние обводы корабля придают ему форму глубокого "V", которая обеспечивает катеру возможность набора большой скорости до 50 узлов.

Корпус катера поделен на 6 отсеков, и при затоплении одного из них он сможет продолжить движение и выполнять поставленные задачи.

Водоизмещение, т — 27,2; Длина габаритная, м — 19,45; Ширина наибольшая, м — 4,40; Высота борта на миделе, м — 2,2; Осадка при полном водоизмещении, м — 1,16; Скорость максимальная, узлов — до 50; Скорость экономическая, узлов — 36; Дальность плавания при экономической скорости, миль — 410; Автономность, суток — 2; Экипаж, чел. — 36. Вооружение катера зависит от выполняемых им задач.

При стандартном варианте "Мангуст" оснащается:

- 14.5 мм тумбовая стационарная пулеметная установка;

- один-два пулемета калибра 7.62 мм;

- ПЗРК "Игла";

- гранатомет противодиверсионного типа "ДП-64";

- гранатомет АГС-17.

Кроме пулеметов, имеется возможность установки ракетного комплекса "Вихрь".
25.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АГС-17
ДП-64 Непрявда
Игла ЗРК
Компании
Вымпел СЗ
Концерн Калашников
Проекты
12150 Мангуст

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