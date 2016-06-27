В России вернулись к рассмотрению проекта академика Сахарова

В России вернулись к рассмотрению проекта академика Андрея Сахарова о создании сверхмощной торпеды с ядерным боезарядом. Об этом сообщил один из создателей торпедного оружия в Российской Федерации Шамиль Алиев в интервью агентству РИА Новости.

http://www.globallookpress.com/

Отвечая на вопросы журналиста, он рассказал, что в настоящее время появилась тенденция возвращения к нереализованным ранее по различным причинам идеям и проектам. В том числе заново рассматривается проект академика Сахарова по созданию торпед длиной 24 метра, диаметром полтора метра с ядерной боеголовкой и дальностью хода 50 километров. Он напомнил, что задача таких торпед по задумке Сахарова, заключалась в уничтожении объектов на побережье при помощи взрыва в воде. При этом Шамиль Алиев отметил, что реализация данной идеи в Советском Союзе провалилась не по причине "плохой работы", а из-за банального отсутствия денег на ее разработку.

Также Алиев рассказал о реализации проекта морского беспилотника "Посейдон", где его дальность плавания может достигать гигантских расстояний с помощью ядерной двигательной установки.

В окончании своего интервью, Алиев напомнил, что все виды вооружений, о которых рассказал Владимир Путин в послании Федеральному Собранию, реальны и существуют. Он отметил, что ни одна разведка мира не смогла опровергнуть наличие новых вооружений России.

Но когда Россия говорит об оружии, то весь мир прекрасно знает, что Россия умеет его делать. Сирия тому подтверждение

– приводит РИА Новости слова Шамиля Алиева.