Американские военные боятся, что не успеют на войну с Россией из-за пробок



Американские броневики "Страйкер" в Литве.

Источник: © flickr.com, 1st Brigade Combat Team, 1st Cav Div Американские броневики "Страйкер" в Литве.Источник: © flickr.com, 1st Brigade Combat Team, 1st Cav Div

Сувалки, Польша - Американские военачальники обеспокоены тем, что если им придется вступить в конфликт с Россией, их самая мощная в мире армия застрянет в дорожных пробках.

Армейские вездеходы будут тащиться по узким дорогам за тихоходными грузовыми фурами, перемещаясь на восток по территории Европы. Ржавые мосты могут рухнуть под весом американских танков, потому что они слишком слабы. А переброску войск могут задержать назойливые паспортные контролеры и упрямые железнодорожные компании.

В случае объявления войны многие барьеры сразу будут сняты, однако период неопределенности до начала боевых действий создаст немало серьезных проблем. У НАТО на передовых рубежах у границ с Россией находятся силы сокращенного состава. Резервы должны будут преодолеть сотни километров. А любые задержки из-за бюрократии, слабого планирования и обветшавшей инфраструктуры позволят России захватить натовскую территорию в Прибалтике еще до того, как американские военные заполнят все 17 формуляров, необходимых для пересечения границы Германии и Польши.

По меньшей мере, на одной из военных игр Белого дома, которая была проведена на европейском театре против России, из-за проблем логистики НАТО проиграла.

Такая вероятность поражения вполне реальна для войск, которые застревают, перемещаясь по Европе во время учений. Такое случилось с батальоном сухопутных войск США, который в прошлом году пытался вывезти свои боевые машины "Страйкер" из Грузии поездом обратно в Германию, запланировав сделать это за две недели. В действительности у них ушло на это четыре месяца, из-за чего находящиеся в Германии войска остались без штатной боевой техники. Об этом рассказал командир батальона подполковник Адам Лэки (Adam Lackey).

"Мы должны иметь возможность двигаться так же быстро или быстрее, чем Россия, чтобы стать эффективной сдерживающей силой", - заявил бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес.

Уйдя в декабре в отставку, Ходжес посвятил всего себя раздуванию тревоги со своей удобной позиции в вашингтонском Центре анализа европейской политики. И ему удалось добиться включения вопроса о мобильности войск в повестку саммита НАТО, который состоится в июле в Брюсселе. США и НАТО, заявил Ходжес, должны иметь возможность "для массированного применения сил и средств, дабы Россия не совершила ужасный просчет".

Изначально блок НАТО предназначался для того, чтобы вести оборону в случае вероятной войны с Россией. Западные войска регулярно проводили учения, готовясь к крупномасштабному конфликту, а граница между Восточной и Западной Германией находилась всего в нескольких километрах от того места, где дислоцировалась американская группировка численность 200 с лишним тысяч человек.

Но когда в 1991 году распался Советский Союз, западные стратеги радостно выбросили в урну все свои сценарии ведения военных действий в надежде на сотрудничество с Москвой. На протяжении нескольких лет после расширения НАТО и включения в ее состав части территории бывшего Советского Союза у альянса не было планов обороны своих новых членов.

"Мы не думали о расширении с военной точки зрения", - сказал генерал в отставке Дуглас Лут (Douglas Lute), занимавший должность представителя США в НАТО, а в молодости патрулировавший границу Германии неподалеку от части, в которой служил.

Захват Россией в 2014 году украинского Крымского полуострова стал грубой встряской. Западным стратегам пришлось достать из мусорных корзин свои военные планы времен холодной войны. Но их мышцы, предназначенные для борьбы с Россией, атрофировались до такой степени, что едва сгибались, да и перемещаться по Европе они теперь могли не так быстро.

"Транспорт - это вполне реальная и практическая проблема. Но это лишь симптом более масштабной проблемы, - сказал Лут. - У нас по-прежнему представление о Европе, какой она была последние 25 лет: единой, свободной и мирной. Но теперь она уже не единая, не свободная и далеко не мирная".

В некоторых случаях у российских военных лучшее представление о мостах, дорогах и слабых местах на новых натовских территориях, потому что раньше это были советские территории.

В то время как Россия может без труда перебрасывать свои войска в пределах собственной территории, многочисленные правила мирного времени осложняют переброску войск по Европе.

Так, Германия разрешает перевозить грузовики с танками и другой тяжелой техникой по автомагистралям только по ночам и в выходные дни. Швеция, не входящая в состав НАТО, но тесно сотрудничающая с ней, требует уведомлять ее за три недели об отправке на ее территорию войск и боевой техники. Железнодорожная колея в прибалтийских странах шире западного стандарта, из-за чего на границе Польши и Литвы технику приходится перегружать с одного состава на другой, а это очень трудоемкий процесс. Из-за этого переброска войск увеличивается на несколько дней.

"Если у тебя уходит 45 дней на дорогу, это значит, что ты опоздал на войну", - говорит генерал-майор Стивен Шапиро (Steven Shapiro), который отвечает за организацию переброски американских войск в Европе. Шапиро рассказал, что недавно ему пришлось заполнить 17 формуляров, чтобы получить разрешение на переброску войск из немецкого порта Бремерхафен к месту назначения в Польше. "Случаются дни, когда мы движемся со скоростью войны. Но в целом, это не норма, а исключение из правил", - заявил генерал.

Например, были настоящие мучения, когда в прошлом году батальону сухопутных войск США понадобилось перебросить свою технику из Грузии обратно в Германию.

"15 августа мы закончили выполнение своей задачи в Грузии, - рассказал командир батальона Лэки. - Но некоторые машины вернулись только в конце декабря".

Препятствий становится все больше. Венгерским пограничникам не понравилось, как румыны разрешили крепить бронемашины "Страйкер" к платформам цепями, из-за чего цепи на всех 12 составах пришлось снимать и производить крепеж заново, рассказал Лэки. Один инспектор остановил состав в четверг, потом взял отгулы и вернулся лишь спустя несколько дней. Машины "Страйкер" не успели вовремя попасть в свое "окно" на загруженной железной дороге в Германии, и им пришлось пережидать пассажирские и грузовые поезда.

"Им наплевать, что это американская армия в Европе, - сказал Лэки. - Они же немецкие железные дороги".

В итоге батальону пришлось возвращаться в Германию без своих специальных машин. Это очень похоже на то, как пилот "Формулы-1" вынужден бежать спринт, потому что его болид застрял в дороге на трейлере. Когда "Страйкеры" наконец прибыли, военные обнаружили, что из-за проливных дождей и снега, которые часто случаются осенью в Европе, объем работ по приведению их в порядок увеличился вдвое, сказал Лэки.

Если бы в этот момент произошел кризис, солдаты были бы не готовы к развертыванию на своей боевой технике.

Сейчас батальон Лэки вместе с другими частями НАТО находится в северо-восточной Польше. На сей раз, говорит он, "мы везде будем ездить на своих колесах".

Руководство НАТО только приступает к решению этих проблем. В прошлом году оно вместе с Евросоюзом решило увеличить расходы на инфраструктуру и устранить ряд бюрократических препятствий. Если не будет сюрпризов со стороны президента Трампа, который часто жалуется, что остальные члены НАТО тратят недостаточно средств на оборону, на июльском саммите в Брюсселе будет принято решение о создании двух новых военных командований, что ускорить переброску сил и средств с восточного побережья США через Европу до границ НАТО с Россией. Над решением этих проблем будет работать большее количество людей, но на их устранение все равно понадобятся годы.

Кроме того, руководство НАТО должно утвердить планы увеличения количества войск, которые при необходимости будут перебрасываться в ускоренном темпе. Численность таких войск возрастет до 30 тысяч, а сроки их переброски составят 30 дней. В настоящее время численность сил быстрого реагирования НАТО составляет пять тысяч военнослужащих, которые находятся в состоянии готовности к развертыванию в течение 10 дней. Военное командование опасается, что этого будет недостаточно.

В совокупности такие изменения помогут существенно активизировать усилия Североатлантического альянса по сдерживанию России, хотя имеющиеся военные ресурсы явно не дотягивают до тех боеготовых сил и средств, которые находились в распоряжении НАТО на пике холодной войны.

Руководство альянса надеется избежать войны за счет того, что сможет быстро перебрасывать войска к границе, отпугивая тем самым противника. "Пока мы в состоянии обеспечивать сильное и надежное сдерживание, включая возможность переброски войск, мы можем предотвратить конфликт", - сказал в этом месяце генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Самым уязвимым местом в обороне НАТО может стать узкая полоска земли, соединяющая Литву с Польшей. Этот коридор шириной 65 километров зажат между российской Калининградской областью с одной стороны и союзницей России Белоруссией с другой. Он является жизненно важной артерией, соединяющей прибалтийские страны с остальными членами НАТО. Связь эта осуществляется по одной-единственной железной дороге с неправильной шириной колеи, а также по одному двухполосному шоссе, проходящему по холмистой местности и петляющему между озерами, лесами и сельскохозяйственными угодьями.

Обеспокоенные западные представители начали называть этот район Сувалкским перешейком, вспомним про Фульдский коридор, который был самым уязвимым местом в обороне Западной Германии в годы холодной войны.

Сувалкский перешеек находится в зоне досягаемости современных российских комплексов ПВО, размещенных в Калининградской области, и поэтому при проведении военных игр командование НАТО с большими сомнениями направляет в этот район свою боевую авиацию. В такой ситуации прибалтийские страны могут быть очень быстро захвачены. Войскам на суше придется воевать без авиационной поддержки, а их своевременному прибытию в этот район может помешать такая элементарная вещь, как опрокинувшийся на дороге грузовик.

"Самым незащищенным местом в случае стремительного удара является район Сувалкского коридора", - сказал бывший командующий силами США в Европе Ходжес, который сегодня пишет доклад о том, как усилить оборону данного участка.

Сегодня закамуфлированные бронетранспортеры разъезжают по дорогам этого коридора, которые в некоторых местах настолько узки, что не имеют даже разметки между противоположными полосами движения. Длинные колонны машин будут тащиться за медленными грузовиками вдоль главного маршрута следования в Литву, а единственной альтернативой для них станут проселочные дороги, не подходящие для тяжелой техники. Громоздкие тракторы "Беларусь" еще больше затормозят дорожное движение.

В условиях такой уязвимости, если российские войска начнут сосредотачиваться на противоположной стороне границы, НАТО придется осуществлять развертывание - и делать это быстро. В 2016 году исследовательский центр "Рэнд" сделал вывод о том, что Россия сможет занять столицу Латвии Ригу за 60 часов или даже быстрее.

"Мы не можем изменить географию, - заявил заместитель командира дислоцирующейся в Литве натовской группы материально-технического обеспечения подполковник Миндаугас Петкевичус (Mindaugas Petkevicius). - Это естественное уязвимое место".

В военном штабе в Литве необходимость в стремительных действиях предельно ясна и наглядна. В каждом кабинете в шкафах стоят собранные рюкзаки, чтобы в случае начала войны можно было немедленно провести мобилизацию. В раскладке клавиатуры есть кириллица, чтобы можно было лучше общаться с русскими и белорусами.

"Прибалтика может стать тем местом, где Россия устроит проверку всему блоку НАТО, - сказал подполковник Валдас Дамбраускас, командующий тылом в литовском Министерстве обороны. - Если Прибалтика потерпит неудачу, это будет провалом для всей НАТО".

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Комментарии читателей

danigo

Россия войдет в Сувалкский коридор лишь в том случае, если НАТО попытается захватить Калининградскую область. Пожалуй, в этом и заключается главная идея этой мусорной статьи: подготовится к наступлению на Калининград.

Therealdonald2

Такой сценарий - это фантазия чистой воды. Россия не будет вторгаться в Прибалтику.

conantheagrarian

Не рассчитывайте на то, что все будет хорошо. Задумайтесь о том, что российский спецназ надежно заблокирует эти дороги.

Мы всегда готовимся к войнам прошлого. Нас ждет множество сюрпризов и колоссальные потери.

giantsmax

Если я не ошибаюсь, это Германия дважды нападала на Россию в прошлом веке. Россия никогда не нападала на Германию. Советскому Союзу понадобилось больше территории в качестве буферной зоны для защиты от Германии в Восточной Европе после Второй мировой войны. Но те дни давно уже стали уделом истории. У Германии нет намерений нападать на кого бы то ни было, как нет такого желания и у России. Народам Европы пора прекратить слушать сказки некоторых своих лидеров.

victore8888

Заблуждаются те, кто думает, будто "обычная" война в Европе не перерастет в ядерный Армагеддон. Разговоры о том, как тесны дороги для танков, просто смехотворны.

mike-mainer

Когда я в начале 1980-х служил в Западной Германии, мы знали две вещи. Во-первых, если Советский Союз осуществит вторжение в Западную Европу, остановить его можно будет только авиацией с применением ядерного оружия. А во-вторых, а таком случае надо было прощаться с жизнью, так как в таком конфликте не выжил бы никто. Такие расчеты ни на йоту не изменились за последние 30 лет, не правда ли?

Майкл Бирнбаум (Michael Birnbaum)

The Washington Post, США