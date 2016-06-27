Защитить Европу от России НАТО мешают плохие дороги
|
|
Военнослужащие Канады на международных военных учениях "Summer Shield XIV" в Латвии.
Источник: © Sputnik, Сергей Мелконов | Перейти в фотобанк
В случае конфликта с Россией в Европе НАТО могут помешать плохие дороги и бюрократия. Как сообщает "Вашингтон пост", об этом свидетельствуют итоги военных учений, которые были проведены в Европе военным командованием США. Уточняется, что в случае "вторжения" российских войск на территорию Польши или Прибалтики армия альянса может застрять в автомобильных пробках "на узких дорогах".
"В ходе по меньшей мере одних учений, во время которых симулировали войну с Россией, логистические проблемы способствовали поражению НАТО", - пишет газета. Согласно результатам исследования, американские танки могут застрять на узких дорогах и слабых мостах, не предназначенных для их веса. Трудности также могут возникнуть а при пересечении границ европейских государств.
"Проволочки - смесь бюрократии, плохого планирования и рушащейся инфраструктуры - могли бы дать возможность России захватить территорию НАТО в Прибалтике, в то время как военные планировщики США продолжали бы заполнять 17 форм, необходимых для пересечения Германии и въезда в Польшу", - отмечает издание.
По данным Пентагона, подобные проблемы уже возникали во время учений американских военных в Европе: американской армии в прошлом году понадобилось четыре месяца, чтобы вернуть на место постоянной дислокации в Германию из Грузии бронетранспортеры "Страйкер", в то время как "войска сидели в Германии без транспорта и оружия".
"Мы должны иметь возможность двигаться так же быстро или быстрее, чем Россия, чтобы стать эффективной сдерживающей силой", - заявил бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес. США и НАТО, по его словам, должны суметь "собрать достаточно возможностей, чтобы Россия не сделала ужасную ошибку в расчетах".
Экс-представитель США в НАТО Дуглас Льют сообщил, что в альянсе раньше не думали о переброске на восток Европы крупных военных соединений. Но после присоединения Крыма к РФ в 2014 году ситуация изменилась. Теперь НАТО разрабатывает план на случай нападения России, но пока преодолеть существующие проблемы довольно сложно. И самым слабым пунктом предполагаемой операции стали перспективы передвижения военной техники.
В некоторых случаях у российских военных больше сведений о состоянии мостов и дорог на востоке Европы, чем у сил НАТО, поскольку территория бывших социалистических стран была хорошо изучена в период существования Советского Союза. В то время как у России нет никаких проблем с перемещением войск по своей территории, отличающиеся друг от другу правила передвижения военной техники в разных странах Европы способны серьезно помешать важному в условиях военного времени процессу.
Кроме того, имеются опасения, что при переброске войск в Литву по железной дороге силы НАТО могут надолго застрять на границе из-за необходимости перехода на железнодорожную колею другого размера. В то же время единственная двухполосная дорога, ведущая из Польши в Литву, продолжена по пересеченной местности. Всего лишь один перевернувшийся грузовик способен надолго застопорить движение по шоссе.
|
25.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ИноСМИ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
26.06.2018 Американские военные боятся, что не успеют на войну с Россией из-за пробок
07.05.2018 В Польше скоро появится целая американская дивизия
23.03.2018 США прикроют Европу лазерами
16.10.2017 Американские военные рассказали, что помешает им в случае войны с Россией
11.10.2017 Хождение по рекам
26.09.2017 Полубог войны
25.07.2017 НАТО проводит масштабные учения, опасаясь самого страшного кошмара – российского вторжения (The National Interest, США)
17.05.2017 Американскую бронетехнику прячут от "Арматы"