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Защитить Европу от России НАТО мешают плохие дороги

26.06.2018 ИноСМИ 377 0
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Военнослужащие Канады на международных военных учениях "Summer Shield XIV" в Латвии
Военнослужащие Канады на международных военных учениях "Summer Shield XIV" в Латвии.
Источник: © Sputnik, Сергей Мелконов | Перейти в фотобанк

В случае конфликта с Россией в Европе НАТО могут помешать плохие дороги и бюрократия. Как сообщает "Вашингтон пост", об этом свидетельствуют итоги военных учений, которые были проведены в Европе военным командованием США. Уточняется, что в случае "вторжения" российских войск на территорию Польши или Прибалтики армия альянса может застрять в автомобильных пробках "на узких дорогах".

"В ходе по меньшей мере одних учений, во время которых симулировали войну с Россией, логистические проблемы способствовали поражению НАТО", - пишет газета. Согласно результатам исследования, американские танки могут застрять на узких дорогах и слабых мостах, не предназначенных для их веса. Трудности также могут возникнуть а при пересечении границ европейских государств.

"Проволочки - смесь бюрократии, плохого планирования и рушащейся инфраструктуры - могли бы дать возможность России захватить территорию НАТО в Прибалтике, в то время как военные планировщики США продолжали бы заполнять 17 форм, необходимых для пересечения Германии и въезда в Польшу", - отмечает издание.

По данным Пентагона, подобные проблемы уже возникали во время учений американских военных в Европе: американской армии в прошлом году понадобилось четыре месяца, чтобы вернуть на место постоянной дислокации в Германию из Грузии бронетранспортеры "Страйкер", в то время как "войска сидели в Германии без транспорта и оружия".

"Мы должны иметь возможность двигаться так же быстро или быстрее, чем Россия, чтобы стать эффективной сдерживающей силой", - заявил бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес. США и НАТО, по его словам, должны суметь "собрать достаточно возможностей, чтобы Россия не сделала ужасную ошибку в расчетах".

Экс-представитель США в НАТО Дуглас Льют сообщил, что в альянсе раньше не думали о переброске на восток Европы крупных военных соединений. Но после присоединения Крыма к РФ в 2014 году ситуация изменилась. Теперь НАТО разрабатывает план на случай нападения России, но пока преодолеть существующие проблемы довольно сложно. И самым слабым пунктом предполагаемой операции стали перспективы передвижения военной техники.

В некоторых случаях у российских военных больше сведений о состоянии мостов и дорог на востоке Европы, чем у сил НАТО, поскольку территория бывших социалистических стран была хорошо изучена в период существования Советского Союза. В то время как у России нет никаких проблем с перемещением войск по своей территории, отличающиеся друг от другу правила передвижения военной техники в разных странах Европы способны серьезно помешать важному в условиях военного времени процессу.

Кроме того, имеются опасения, что при переброске войск в Литву по железной дороге силы НАТО могут надолго застрять на границе из-за необходимости перехода на железнодорожную колею другого размера. В то же время единственная двухполосная дорога, ведущая из Польши в Литву, продолжена по пересеченной местности. Всего лишь один перевернувшийся грузовик способен надолго застопорить движение по шоссе.
25.06.2018
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принадлежат ИноСМИ
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Страны
Германия
Грузия
Литва
Польша
Россия
США
Продукция
Stryker
Проекты
NATO
Военные учения

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