Новая Зеландия планирует приобрести самолеты базовой патрульной авиации P-8A "Посейдон"
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Самолёт P-8A Poseidon.
Источник: flightglobal.com
ЦАМТО, 25 июня. Министр обороны Новой Зеландии Рон Марк 25 июня представит на рассмотрение Кабинета министров предложение о покупке до четырех самолетов базовой патрульной авиации P-8A "Посейдон" компании Boeing.
Как сообщает Stuff.co.nz, стоимость самолетов оценивается в сумму до 1,4 млрд. долл. США (2,03 млрд. новоз. долл.). Ожидается, что итоговая стоимость сделки будет несколько ниже.
Закупка P-8A позволит Новой Зеландии выполнять задачи морского патрулирования в течение следующих 30 лет. P-8A будут выполнять задачи патрулирования на море после снятия с вооружения эксплуатировавшихся более 40 лет самолетов БПА P-3K "Орион".
Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Новой Зеландии в рамках программы "Иностранные военные продажи" четырех самолетов базовой патрульной авиации P-8A "Посейдон", а также связанного оборудования и услуг в прошлом году. Полная стоимость соглашения была оценена в 1,46 млрд. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс США о возможной продаже 27 апреля 2017 года.
Уведомление DSCA Конгрессу было направлено после публикации МО Новой Зеландии в августе 2016 года запроса об информации в рамках программы "Перспективная система воздушной разведки". Представитель МО Новой Зеландии впоследствии сообщил, что ответы были получены от нескольких стран.
В опубликованном в ноябре 2016 года "Плане оборонных возможностей DCP-2016" (Defence Capability Plan 2016) указано, что ВВС Новой Зеландии будут нуждаться в замене шести самолетов БПА P-3K2 "Орион" к середине 2020-ых гг. и пяти самолетов ВТА C-130H "Геркулес" к началу 2020-ых гг.
В марте 2017 года Министерство обороны Новой Зеландии направило администрации США запрос на получение детализированной информации о стоимости и возможности поставки самолетов БПА P-8A "Посейдон".
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25.06.2018
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