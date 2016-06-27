Новая Зеландия планирует приобрести самолеты базовой патрульной авиации P-8A "Посейдон"



Самолёт P-8A Poseidon.

Источник: flightglobal.com Самолёт P-8A Poseidon.Источник: flightglobal.com

ЦАМТО, 25 июня. Министр обороны Новой Зеландии Рон Марк 25 июня представит на рассмотрение Кабинета министров предложение о покупке до четырех самолетов базовой патрульной авиации P-8A "Посейдон" компании Boeing.

Как сообщает Stuff.co.nz, стоимость самолетов оценивается в сумму до 1,4 млрд. долл. США (2,03 млрд. новоз. долл.). Ожидается, что итоговая стоимость сделки будет несколько ниже.

Закупка P-8A позволит Новой Зеландии выполнять задачи морского патрулирования в течение следующих 30 лет. P-8A будут выполнять задачи патрулирования на море после снятия с вооружения эксплуатировавшихся более 40 лет самолетов БПА P-3K "Орион".

Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Новой Зеландии в рамках программы "Иностранные военные продажи" четырех самолетов базовой патрульной авиации P-8A "Посейдон", а также связанного оборудования и услуг в прошлом году. Полная стоимость соглашения была оценена в 1,46 млрд. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс США о возможной продаже 27 апреля 2017 года.

Уведомление DSCA Конгрессу было направлено после публикации МО Новой Зеландии в августе 2016 года запроса об информации в рамках программы "Перспективная система воздушной разведки". Представитель МО Новой Зеландии впоследствии сообщил, что ответы были получены от нескольких стран.

В опубликованном в ноябре 2016 года "Плане оборонных возможностей DCP-2016" (Defence Capability Plan 2016) указано, что ВВС Новой Зеландии будут нуждаться в замене шести самолетов БПА P-3K2 "Орион" к середине 2020-ых гг. и пяти самолетов ВТА C-130H "Геркулес" к началу 2020-ых гг.

В марте 2017 года Министерство обороны Новой Зеландии направило администрации США запрос на получение детализированной информации о стоимости и возможности поставки самолетов БПА P-8A "Посейдон".