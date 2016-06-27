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Передачу фрегата "Адмирал Горшков" ВМФ перенесли на ноябрь

26.06.2018 ЦАМТО 765 0
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Фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов". Санкт-Петербург, июль 2017 года
Достраивающийся на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" второй фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов". Санкт-Петербург, июль 2017 года.
Источник: Алексей Акентьев / akentyev_alex@mail.ru / vk.com/marinist_spb

ЦАМТО, 25 июня. Передачу головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков" ВМФ РФ перенесли на ноябрь 2018 года, следует из годового отчета судостроительного завода "Северная верфь", имеющегося в распоряжении "РИА Новости".

Как напоминает агентство, по плану флот должен был получить корабль еще в прошлом году, однако передача затянулась, в частности, из-за ситуации с зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут" производства концерна ВКО "Алмаз-Антей", которым должны оснастить фрегат. Как заявлял весной 2018 года президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, передача "Горшкова" ожидалась в конце лета.

"Осуществлен перевод цены в твердо-фиксированную цену по заказу 921 (заводской номер "Адмирала Горшкова" – ред.) и подписано дополнительное соглашение к контракту о переносе срока сдачи заказа на ноябрь 2018 года", – говорится в разделе документа "Ключевые события отчетного периода".

Как отмечает "РИА Новости", фрегаты проекта 22350 предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей. Благодаря оригинальной архитектуре надстройки ("стелс") у кораблей снижена отражающая поверхность, что понижает их радиолокационную заметность.

Водоизмещение фрегатов проекта 22350 составляет 4,5 тыс. т, длина – 135 м, ширина – 15 м, скорость хода – до 29 узлов, дальность плавания до 4,5 тыс. миль, автономность – до 30 суток, экипаж – 180-210 человек. На вооружении фрегатов будут состоять корабельная артиллерийская установка А-192 "Армат" калибра 130 мм, пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НКЭ" и ЗРК "Полимент-Редут".
25.06.2018
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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
А-192
Адмирал Горшков
П-800 Оникс
Компании
Алмаз-Антей
ОСК
Северная верфь
Проекты
22350
Калибр КР

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