Опытно-конструкторские работы по созданию подлодки "Хаски" начнутся в 2019 году
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Источник: © Валерий Матыцин/ТАСC
Создание субмарины предусмотрено проектом госпрограммы вооружения на 2018-2027 годы
ТАСС, 25 июня. Опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения проекта "Хаски" планируется начать в 2019 году, следует из годового отчета Санкт-петербургского морского бюро машиностроения (СПМБМ) "Малахит".
"ОКР по созданию перспективной многоцелевой АПЛ нового поколения, выполнение которой предусмотрено проектом государственной программы вооружения на период 2018-2027 годов, начнется с 2019 года", - говорится в документе.
В 2017 году СПМБМ "Малахит" выполняло работы по инвестиционному проекту "Формирование технического облика и разработка аванпроектов перспективных многоцелевых АПЛ". В него вошли научно-исследовательские работы (НИР) "Разработка аванпроекта перспективной многоцелевой АПЛ нового поколения", выполняемые в рамках государственного оборонного заказа в 2016-2018 годах. Общий объем инвестиций в проект составляет 584,2 млн рублей, источник финансирования - чистая прибыль конструкторского бюро, отмечается в документе.
"По проекту "Формирование технического облика и разработка аванпроектов перспективных многоцелевых АПЛ" в 2017 году (была сделана - прим. ТАСС) проработка технических решений для реализации в проектах перспективных многоцелевых АПЛ, выработка технического облика перспективных многоцелевых АПЛ и разработка материалов аванпроектов (несколько вариантов). В 2018 году будут выполнены доработка и уточнение материалов аванпроекта по результатам рассмотрения материалов НИР специалистами ВМФ", - отмечается в сообщении.
Ранее глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что концептуальное проектирование подлодки "Хаски" завершено, и аванпроект "Хаски" будет доработан в соответствии с замечаниями представителей Военно-морского флота России. До этого в ОСК заявляли, что формирование облика новой атомной подлодки будет завершено в течение двух лет. В конце 2017 года глава корпорации отмечал, что проектирование субмарины пятого поколения займет не менее пяти лет.
Сейчас в России строятся серии многоцелевых субмарин четвертого поколения типа "Ясень" и стратегических подводных лодок типа "Борей".
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25.06.2018
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