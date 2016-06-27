12-13 июля в Сочи обсудят актуальные вопросы гособоронзаказа

Фото из архива "НОЗС". Источник: http://dfnc.ru/

Законодательство в сферес каждым годом становится все более витиеватым.

Свод законов и подзаконных актов, по которым необходимо работать исполнителям ГОЗ, превращается в древо тайного знания. В середине июля в Сочи съедутся профессионалы из разных городов России, чтобы в очередной раз обменяться вопросами и ответами по работе с государственным оборонным заказом.

Постичь все многочисленные новации законодательства под силу только истинным интеллектуалам и знатокам своего дела. Каждая новая норма становится предметом бурной дискуссии исполнителей и заказчиков закрытого клуба ВПК.

Как разобраться в этом сложном и постоянно меняющемся организме?

Есть, пожалуй, единственный способ попасть в клуб знатоков – это принимать участие в обсуждении, общаться с экспертами, а желательно непосредственно с авторами новаций в законодательстве.

Какие темы на сегодня наиболее актуальны?

1. Последнее революционное изобретение законодателей – это мотивационная модель ценообразования, введенная Постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2017 года № 1465 Положение о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ. При условии грамотного современного менеджмента новая модель дает возможность исполнителю ГОЗ получить любую, не зарегламентированную как раньше, а действительно любую прибыль за счет экономии издержек.

"Каждый год предприятие получает индексацию за счёт инфляции остальное за счёт экономии издержек. Все зависит от того как вы построите эту модель для своего производства", - отмечает руководитель ФАС России Игорь Артемьев.

2. Вторая не менее актуальная тема для погружения – это новые правила Раздельного учета затрат Постановление Правительства РФ № 543 (от 4 мая 2018г.). Зачем? Ведь в 275-ФЗ итак предполагает, что все предприятия ведут раздельный учет затрат. Но до этого момента все вели учет по-своему, по своей методике. И Прокуратура результаты проверок оценивала тоже "по своей", только ей, а точнее каждому проверяющему в отдельности, известной методике. Это приводило к очевидному непониманию, и запоздавшим репликам, типа, "а мы думали, что так правильно". Заметная польза от внедрения унифицированного подхода будет состоять в том, что разночтений между предприятиями и проверяющими органами больше не будет.

3. Следующая непростая, но необходимая задача ждет исполнителей ГОЗ, работающих с Минобороны, после предстоящего принятия закона о переходе в новый опорный банк для оборонки. ПАО "Промсвязьбанк" проводит постоянные консультации с Департаментом финансового мониторинга Минобороны РФ, обучает специалистов расчетных центров и готов к работе с ГОЗ и диалогу с будущими клиентами.

4. Много вопросов в последнее время возникает и по регламенту работы электронной площадки "АСТ ГОЗ". В Сочи будут даны ответы и пояснения по всем проблемам проведения закупок в сфере оборонного заказа.

Подробно эти и другие темы будут обсуждаться 12-13 июля в Сочи на Всероссийской конференции "ГОЗ. Закупки, ценообразование, казначейское сопровождение, раздельный учет". Запланированы не только доклады авторитетных спикеров, но и индивидуальные рабочие консультации для предприятий ОПК.

На вопросы исполнителей гособоронзаказа ответят: директор Департамента финансового мониторинга ГОЗ Минобороны РФ Ольга Осауленко, начальник Управления казначейского сопровождения Федерального Казначейства РФ Виктория Карпенко, генеральный директор ООО "АСТ ГОЗ" Феликс Кордыш, заместители руководителя ФАС России Максим Овчинников и Даниил Фесюк, представители других ведомств.

"Новый оборонный заказ. Стратегии"

АНОНС! Конференция для исполнителей ГОЗ

"Гособоронзаказ. Закупки, ценообразование, казначейское сопровождение, раздельный учет"

12-13 июля, 2018г. Сочи, Красная Поляна

Программу скачать

Свои вопросы о регулировании цен в сфере гособоронзаказа можно оставить на сайте ФАС России в рамках специальной "Горячей линии".