Северный флот завершил самый масштабный за 10 лет сбор-поход
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Эскадренный миноносец Северного флота (СФ) «Адмирал Ушаков».
Источник: МО РФ
За время маневров в Баренцевом море всеми кораблями и судами было пройдено более 10 тыс. морских миль
МУРМАНСК, 25 июня. /ТАСС/. Силы и войска Северного флота, принимавшие участие в сборе-походе кораблей в Баренцевом море, прибыли в базы и пункты постоянной дислокации. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба флота.
"Самый масштабный за последнее 10-летие сбор-поход завершен", - сказали на флоте.
На его заключительном этапе было отработано отражение массированного удара по группировке кораблей. Учения по противовоздушной обороне с применением зенитных ракет и малокалиберной зенитной артиллерии провели ракетный крейсер "Маршал Устинов" и эскадренный миноносец "Адмирал Ушаков".
Во время сбора-похода были успешно отработаны действия по поиску и нейтрализации подводных лодок условного противника, задачи противоминного обеспечения и минных постановок, переброски войск морем и занятия оперативно важных оборонительных районов. Были уничтожены десантный отряд и группировка кораблей условного противника, отражены массированные удары с воздуха.
Подводные лодки выполнили развертывание в заданных районах для противодействия как подводному, так и надводному противнику. В масштабных маневрах было задействовано 36 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 20 летательных аппаратов, более 150 единиц вооружения, военной и специальной техники береговых ракетно-артиллерийских и сухопутных войск, морской пехоты и войск ПВО.
Все запланированные стрельбы и другие боевые упражнения были выполнены успешно. Оружие и технические средства боевых кораблей, судов обеспечения и авиации и ПВО, вооружение и техника морской пехоты, сухопутных и береговых войск уверенно прошли испытания боевыми учениями. Расход боеприпасов не превысил запланированных норм.
За время сбора-похода в Баренцевом море всеми кораблями и судами было пройдено более 10 тыс. морских миль.
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25.06.2018
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