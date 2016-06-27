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Северный флот завершил самый масштабный за 10 лет сбор-поход

26.06.2018 ТАСС 337 0
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Эсминец «Адмирал Ушаков»
Эскадренный миноносец Северного флота (СФ) «Адмирал Ушаков».
Источник: МО РФ

За время маневров в Баренцевом море всеми кораблями и судами было пройдено более 10 тыс. морских миль

МУРМАНСК, 25 июня. /ТАСС/. Силы и войска Северного флота, принимавшие участие в сборе-походе кораблей в Баренцевом море, прибыли в базы и пункты постоянной дислокации. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба флота.

"Самый масштабный за последнее 10-летие сбор-поход завершен", - сказали на флоте.

На его заключительном этапе было отработано отражение массированного удара по группировке кораблей. Учения по противовоздушной обороне с применением зенитных ракет и малокалиберной зенитной артиллерии провели ракетный крейсер "Маршал Устинов" и эскадренный миноносец "Адмирал Ушаков".

Во время сбора-похода были успешно отработаны действия по поиску и нейтрализации подводных лодок условного противника, задачи противоминного обеспечения и минных постановок, переброски войск морем и занятия оперативно важных оборонительных районов. Были уничтожены десантный отряд и группировка кораблей условного противника, отражены массированные удары с воздуха.

Подводные лодки выполнили развертывание в заданных районах для противодействия как подводному, так и надводному противнику. В масштабных маневрах было задействовано 36 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 20 летательных аппаратов, более 150 единиц вооружения, военной и специальной техники береговых ракетно-артиллерийских и сухопутных войск, морской пехоты и войск ПВО.

Все запланированные стрельбы и другие боевые упражнения были выполнены успешно. Оружие и технические средства боевых кораблей, судов обеспечения и авиации и ПВО, вооружение и техника морской пехоты, сухопутных и береговых войск уверенно прошли испытания боевыми учениями. Расход боеприпасов не превысил запланированных норм.

За время сбора-похода в Баренцевом море всеми кораблями и судами было пройдено более 10 тыс. морских миль.
25.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Продукция
Адмирал Ушаков
Проекты
1164 Атлант
Военные учения
СФ

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