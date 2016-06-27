В России могут создать сверхмощную ядерную торпеду



Погрузка торпеды. архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Соломон Лулишов Погрузка торпеды. архивное фото.Источник: © РИА Новости / Соломон Лулишов

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В России пересматривают идею академика Андрея Сахарова создать сверхмощную торпеду с ядерным боезарядом, сообщил в интервью РИА Новости один из создателей торпедного оружия в России Шамиль Алиев.

"Сейчас вообще есть тенденция возвращения к нереализованным ранее идеям. Сейчас заново пересматриваются взгляды Сахарова на изготовление торпед длиной 24 метра, диаметром 1,5 метра с ядерной боеголовкой и дальностью хода 50 километров", - сказал ученый.

По его словам, задача такого оружия в рамках концепции Сахарова - "уничтожение объектов на побережье при помощи взрыва в воде".

"Эта идея не была реализована не потому, что плохо работала, просто тогда не было денег", - сказал Алиев.