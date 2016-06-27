ВВС Бахрейна получат 16 новых многоцелевых истребителей F-16V Блок.70 "Вайпер"



Истребитель F-16V.

Источник: lockheedmartin.com Истребитель F-16V.Источник: lockheedmartin.com

ЦАМТО, 25 июня. Минобороны США объявило о подписании командованием ВВС США с корпорацией Lockheed Martin контракта на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" 16 многоцелевых истребителей F-16V Блок.70 для ВВС Бахрейна.

Стоимость соглашения составила 1,125 млрд. долл. Работы будут выполняться на предприятиях компании в Гринвилле (шт.Южная Каролина) и Форт Уэрте (шт.Техас) и завершатся к 30 сентября 2023 года.

Как сообщал ЦАМТО, 8 сентября 2017 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Бахрейну в рамках программы "Иностранные военные продажи" 19 истребителей F-16V "Вайпер", а также связанных с контрактом оборудования, запчастей и услуг поддержки общей стоимостью в 2,785 млрд. долл. Одновременно Госдепартамент одобрил модернизацию имеющихся на вооружении ВВС Бахрейна 20 истребителей F-16 Блок.40 к конфигурации F-16V. Полная стоимость этого проекта была оценена в 1,082 млрд. долл.

В ходе состоявшейся в октябре 2017 года выставки BIDEC-2017 командующий ВВС Бахрейна объявил о подписании c американской стороной соглашения о приобретении 16 новых многоцелевых истребителей F-16.

Предполагается, что первые самолеты будут переданы заказчику в 2021 году. При этом командующий заявил, что покупка трех дополнительных самолетов возможна позднее.