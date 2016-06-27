МНО Филиппин планирует приобрести подводные лодки



Фрегат ВМС Филиппин PS 11 Rajah Humabon (бывший американский эскортный миноносец DE 169 Atherton постройки 1943 года) сопровождает посетивший Манилу японский эскадренный миноносец-вертолетоносец DDH 183 Izumo, июнь 2017 года.

Источник: Морские Силы самообороны Японии Фрегат ВМС Филиппин PS 11 Rajah Humabon (бывший американский эскортный миноносец DE 169 Atherton постройки 1943 года) сопровождает посетивший Манилу японский эскадренный миноносец-вертолетоносец DDH 183 Izumo, июнь 2017 года.Источник: Морские Силы самообороны Японии

ЦАМТО, 25 июня. По заявлению министра национальной обороны Филиппин Делфина Лорензана, в настоящее время оборонное ведомство страны ведет поиск потенциальных поставщиков ДЭПЛ в рамках программы расширения боевых возможностей филиппинского флота.

Как сообщает агентство PNA со ссылкой на заявление министра, рассматриваются варианты закупки ДЭПЛ в Республике Корея, России и других странах. Покупка подводных лодок должна быть реализована в рамках третьего этапа ("Третий горизонт") программы модернизации ВС Филиппин, который будет осуществляться в течение 2023-2028 гг.

По мнению министра, к изучению потенциальных поставщиков требуется приступить уже сейчас, поскольку постройка подлодок (с учетом необходимой инфраструктуры для них) занимает длительное время – от 5 до 8 лет, а иногда требуется и до 10 лет.

Д.Лорензана обосновал необходимость приобретения ДЭПЛ тем, что соседние государства Юго-Восточной Азии, включая Малайзию, Индонезию, Сингапур и Вьетнам, уже приобрели подводные лодки. По его словам, наличие подлодок в составе филиппинского флота станет сдерживающим фактором для потенциального противника и обеспечит безопасность в регионе.

Как сообщал ЦАМТО, в течение первого этапа программы модернизации, который получил обозначение "Первый Горизонт" (2013-2017 гг.), на модернизацию ВС страны было выделено 90,858 млрд. фил. песо (около 1,82 млрд. долл.) с целью создания "эффективной минимальной надежной защиты", направленной, главным образом, на противодействие террористическим группировкам внутри страны.

На первом этапе, в частности, были получены 3 патрульных катера класса "Грегорио дель Пилар", три морских многоцелевых вертолета, 12 боевых самолетов FA-50, два морских боевых вертолета, шесть катеров MPAC, восемь вертолетов для ВВС, проведена модернизация двух C -130 "Геркулес", построены 2 стратегических десантных корабля класса SSV.

Этап "Второй Горизонт" будет реализован в 2018-2022 гг. В ходе этого этапа планируется приступить к закупкам ВиВТ, которые должны обеспечить возможность борьбы как с внешними, так и с внутренними угрозами. К ним относятся реактивные истребители и другие летательные аппараты, а также ракетные системы.

На третьем этапе ("Третий Горизонт", 2023-2028 гг.) боевые возможности ВС Филиппин должны обеспечить противодействие любому региональному конкуренту. Это означает, что ВС смогут полностью обеспечить защиту исключительной экономической зоны страны и самостоятельно проводить в регионе операции по оказанию гуманитарной помощи, помощи потерпевшим в стихийных бедствиях, операции по поддержанию мира.