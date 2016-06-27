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Lockheed Martin передала первый F-35А "Лайтнинг-2" ВВС Турции

26.06.2018 ЦАМТО 319 0
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Истребитель F-35А
Истребитель F-35А на фоне всей номенклатуры применяемого вооружения.
Источник: uk.businessinsider.com

ЦАМТО, 25 июня. Компания Lockheed Martin сообщила о состоявшейся 21 июня на предприятии в Форт-Уэрте (шт.Техас) церемонии выкатки и передачи командованию ВВС Турции первого многоцелевого истребителя F-35А "Лайтнинг-2".

Согласно планам, второй самолет должен быть передан ВВС Турции в ближайшие дни, после чего оба истребителя выполнят перелет на авиабазу ВВС США "Льюк" (шт.Аризона), где проходят подготовку летчики и технический персонал ВВС Турции. Программа их обучения рассчитана до ноября 2019 года.

Передача состоялась на фоне принятого 19 июня сенатом США проекта оборонного бюджета на 2019 год, в котором указано, что продажа F-35 будет отменена, если Турция продолжит покупку ВиВТ в России. Как отмечено в тексте законопроекта, "любые усилия правительства Турецкой Республики по дальнейшему укреплению взаимоотношений с Россией ухудшат безопасность НАТО в целом, и отрицательно повлияют на оперативную совместимость стран альянса".

Если обе палаты Конгресса США утвердят эту версию законопроекта, администрация президента США Дональда Трамп будет вынуждена исключить Турцию из числа участников программы F-35, удалить с самолета все детали, произведенные в Турции, и запретить собранным турецким F-35 покидать территорию США. Аннулирование участия Турции в проекте F-35 потребует компенсации произведенных этой страной инвестиций в НИОКР, но, по мнению аналитиков, это незначительная потеря по сравнению с потенциальной возможностью получения Россией доступа к информации о возможностях F-35.

Как сообщал ЦАМТО, Турция является одной из стран-партнеров программы разработки F-35 с 1999 года. Решение о закупке самолетов F-35 было принято на состоявшемся в январе 2012 года под председательством премьер-министра Реджепа Тайипа Эрдогана заседании Исполнительного комитета оборонной промышленности Турции. По различным причинам в дальнейшем реализация проекта неоднократно откладывалась. Окончательное решение о размещении заказа на покупку первых двух истребителей было принято Исполнительным комитетом оборонной промышленности только в мае 2014 года. В январе 2015 года Исполнительный комитет оборонной промышленности принял решение приобрести еще 4 самолета. В октябре 2016 году Исполком одобрил покупку еще 24 самолетов.

Всего ВВС Турции намерены приобрести до 100 новых самолетов F-35, стоимость которых оценивается в 12 млрд. долл. На текущий момент основными боевыми самолетами ВВС Турции являются истребители F-16. Их постепенно планируется заменить на F-35. Первые истребители F-35 должны прибыть в Турцию в 2019 году. Местом их дислокации (в случае продолжения реализации программы с Анкарой) станет авиабаза "Малатья". В настоящее время еще на нескольких авиабазах ВВС Турции проводятся подготовительные мероприятия для приемки истребителей F-35.
25.06.2018
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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-16
F-35
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Компании
Lockheed-Martin
Персоны
Трамп Дональд
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO

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