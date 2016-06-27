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На форуме "Армия-2018" пройдут апробацию дистанционные системы охраны

26.06.2018 ЦАМТО 563 0
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Стрелец-Часовой
Командный пульт комплекта технических средств охраны "Стрелец-Часовой".
Источник: http://integral-russia.ru/

ЦАМТО, 25 июня. На МВТФ "Армия-2018" дополнительным элементом экипировки волонтеров станет устройство персонального оповещения и вызова, входящее в состав интегрированной системы безопасности "Стрелец-Часовой", позволяющее оперативно оповещать ответственные службы о различных событиях.

Образец средств охраны комплекс "Стрелец-Часовой" был отобран Главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации по итогам Международного военно-технического форума "Армия-2016" в качестве перспективного для внедрения в Вооруженных Силах Российской Федерации в рамках работы по реализации инновационных проектов.

В этом году комплекс пройдет проверку на форуме. Более ста волонтеров будут использовать в своей работе "умные часы-браслеты". Их апробация позволит оценить перспективы применения "Стрелец-Часовой" в конгрессно-выставочных мероприятиях различных федеральных органов исполнительной власти.

Применение современных технических средств охраны позволяет значительно повысить защищенность объектов и сократить время реакции на нештатные ситуации.

Справочно: Устройство персонального оповещения и вызова "Стрелец-Часовой" размещается на руке пользователя, в нем используются вибрационный, звуковой и световой способы оповещения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
25.06.2018
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Стрелец
Стрелец-Часовой
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX

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