В инженерных войсках в этом году планируется принять на снабжение комплект разминирования ОВР-2-02



Костюм защиты сапера ОВР-2-02.

Источник: vpk-news.ru Костюм защиты сапера ОВР-2-02.Источник: vpk-news.ru

ЦАМТО, 25 июня. В инженерных войсках Вооруженных Сил Российской Федерации планируется к принятию на снабжение в этом году общевойсковой комплект разминирования ОВР-2-02.

Он предназначен для оснащения групп разминирования инженерных подразделений, выполняющих задачи по проделыванию проходов в минных полях и разминированию местности.

В локальных вооруженных конфликтах основной задачей инженерного обеспечения стала разведка и разминирование дорог и очистка местности от взрывоопасных предметов, выполняемая подразделениями инженерных войск с помощью комплектов разминирования. На первоначальном этапе войска обходились существующими комплектами разминирования КР-И, КР-О и КР-Е, которые постоянно совершенствовались в соответствии с накопленным опытом.

Общевойсковой комплект разминирования ОВР-2-02 разработан с учетом опыта применения комплекта ОВР-2-01. В состав комплекта включили костюм с улучшенными защитными характеристиками, систему аудио-видеосвязи, систему охлаждения, средства защиты органов слуха, комплект индивидуальных и групповых средств, включающий многофункциональный нож сапера, многофункциональную саперную лопатку, щуп немагнитный, фонари и знаки обозначения прохода и т.д.

В состав комплекта входит 6 костюмов боевой защитной экипировки "Рейд-Л-Тактический" 2 класса защиты. Масса одного костюма составляет 15 кг, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.