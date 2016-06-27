В инженерных войсках в этом году планируется принять на снабжение комплект разминирования ОВР-2-02
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Костюм защиты сапера ОВР-2-02.
Источник: vpk-news.ru
ЦАМТО, 25 июня. В инженерных войсках Вооруженных Сил Российской Федерации планируется к принятию на снабжение в этом году общевойсковой комплект разминирования ОВР-2-02.
Он предназначен для оснащения групп разминирования инженерных подразделений, выполняющих задачи по проделыванию проходов в минных полях и разминированию местности.
В локальных вооруженных конфликтах основной задачей инженерного обеспечения стала разведка и разминирование дорог и очистка местности от взрывоопасных предметов, выполняемая подразделениями инженерных войск с помощью комплектов разминирования. На первоначальном этапе войска обходились существующими комплектами разминирования КР-И, КР-О и КР-Е, которые постоянно совершенствовались в соответствии с накопленным опытом.
Общевойсковой комплект разминирования ОВР-2-02 разработан с учетом опыта применения комплекта ОВР-2-01. В состав комплекта включили костюм с улучшенными защитными характеристиками, систему аудио-видеосвязи, систему охлаждения, средства защиты органов слуха, комплект индивидуальных и групповых средств, включающий многофункциональный нож сапера, многофункциональную саперную лопатку, щуп немагнитный, фонари и знаки обозначения прохода и т.д.
В состав комплекта входит 6 костюмов боевой защитной экипировки "Рейд-Л-Тактический" 2 класса защиты. Масса одного костюма составляет 15 кг, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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25.06.2018
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