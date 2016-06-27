Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В инженерных войсках в этом году планируется принять на снабжение комплект разминирования ОВР-2-02

26.06.2018 ЦАМТО 544 0
0
Понравилась новость?
 0
Костюм защиты сапера ОВР-2-02
Костюм защиты сапера ОВР-2-02.
Источник: vpk-news.ru

ЦАМТО, 25 июня. В инженерных войсках Вооруженных Сил Российской Федерации планируется к принятию на снабжение в этом году общевойсковой комплект разминирования ОВР-2-02.

Он предназначен для оснащения групп разминирования инженерных подразделений, выполняющих задачи по проделыванию проходов в минных полях и разминированию местности.

В локальных вооруженных конфликтах основной задачей инженерного обеспечения стала разведка и разминирование дорог и очистка местности от взрывоопасных предметов, выполняемая подразделениями инженерных войск с помощью комплектов разминирования. На первоначальном этапе войска обходились существующими комплектами разминирования КР-И, КР-О и КР-Е, которые постоянно совершенствовались в соответствии с накопленным опытом.

Общевойсковой комплект разминирования ОВР-2-02 разработан с учетом опыта применения комплекта ОВР-2-01. В состав комплекта включили костюм с улучшенными защитными характеристиками, систему аудио-видеосвязи, систему охлаждения, средства защиты органов слуха, комплект индивидуальных и групповых средств, включающий многофункциональный нож сапера, многофункциональную саперную лопатку, щуп немагнитный, фонари и знаки обозначения прохода и т.д.

В состав комплекта входит 6 костюмов боевой защитной экипировки "Рейд-Л-Тактический" 2 класса защиты. Масса одного костюма составляет 15 кг, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
25.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ОВР-2
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.06 00:24
  • 16
"Буревестник" испытывает для "Деривации-ПВО" новый многофункциональный снаряд
  • 27.06 00:20
  • 65
Применение боевого робота "Уран-9" в Сирии выявило его недостатки
  • 27.06 00:11
  • 28
"Гром" с небес. На что способна новая российская крылатая авиабомба
  • 27.06 00:06
  • 21
В 2018 году армия России могла иметь сотни Т-95, БМП-3М и БТР-90М
  • 26.06 23:57
  • 1
Военная авиастроительная корпорация
  • 26.06 23:37
  • 28
Украинские танки Т-64БВ вступят в "бой" с "Абрамсами" и "Леопардами"
  • 26.06 22:48
  • 3
Долгая дорога к ядерному "Буревестнику"
  • 26.06 22:32
  • 179
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
  • 26.06 22:26
  • 85
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 26.06 22:18
  • 9
Дуэль автоматов: как АК-12 конкурировал с АЕК-971
  • 26.06 22:00
  • 1
Видео: Минобороны показало стрельбы из новой винтовки "Винторез-М"
  • 26.06 21:22
  • 61
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 26.06 21:14
  • 2
Пентагон показал треугольное колесо
  • 26.06 21:11
  • 2
В США списали первый F-35B
  • 26.06 20:16
  • 1546
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы