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Рогозин сообщил, что Россия и США продолжат сотрудничество в космосе

26.06.2018 ТАСС 465 0
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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

Гендиректор Роскосмоса подчеркнул, что эта сфера вне санкций

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Россия не намерена прекращать сотрудничество с США в космической сфере, в частности, по совместному проекту создания лунной орбитальной станции. Об этом сообщил в воскресенье генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Важно, чтобы по этой тропинке лунной все прошли след в след, а не ходили в сторону. Шаг влево - шаг вправо может привести, на самом деле, к внештатным ситуациям. Поэтому мы сотрудничаем с американцами", - сказал Рогозин в интервью телеканалу RT. "Мы будем продолжать и дальше. Космос пока, слова богу, как был, так и остается сферой вне санкций", - добавил он.

В конце сентября 2017 года в рамках международного конгресса астронавтики в Аделаиде (Австралия) было подписано совместное заявление между Роскосмосом и NASA, которое отражает намерение партнеров совместно работать над реализацией инициатив в освоении космоса, в том числе над проектом по созданию посещаемой станции в окололунном пространстве.

Космодром Восточный

Роскосмос планирует производить ежемесячные запуски с космодрома Восточный, сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Построили великий космодром, очень современный, в тайге, за короткое время. Теперь его надо использовать. Поэтому мы планируем, что не два пуска в год будет, а вообще у нас задача выйти на ежемесячные пуски с Восточного", - сказал он.

Ранее бывший глава Роскосмоса Игорь Комаров сообщал, что в 2019 году Роскосмос планирует увеличение объема загрузки космодрома благодаря коммерческим пускам, присоединению программы OneWeb и других коммерческих операторов.

В 2018 году был осуществлен запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с 11 аппаратами. Следующие два запуска с космодрома Восточный запланированы на октябрь-ноябрь 2018 года. В ходе пусков на орбиту должны будут быть выведены спутники "Метеор-М" №2-2 и "Канопус-В" №5 и №6.

Космодром Восточный - первый российский гражданский космодром. В апреле 2016 года с него был произведен первый успешный пуск с выводом на орбиту трех спутников. Восточный обеспечит полный доступ России в космическое пространство и уменьшит зависимость от расположенного в Казахстане Байконура.
25.06.2018
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принадлежат ТАСС
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