Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Водолазы разминировали в порту Владивостока боеприпасы времен ВОВ

26.06.2018 ТАСС 344 0
0
Понравилась новость?
 0
Водолазы. Архивное фото
Водолазы. Архивное фото.
Источник: © Фото : Минобороны РФ

За неделю специалисты подняли со дна примерно 350 боеприпасов

ВЛАДИВОСТОК, 25 июня. /ТАСС/. Водолазы Тихоокеанского флота (ТОФ) обезвредили боезапас, обнаруженный около причальных стенок торгового порта Владивосток, который, возможно, был утерян во время Великой Отечественной войны, сообщил в понедельник официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"В течение недели в акватории бухты Золотой Рог у нескольких глубоководных причалов торгового порта Владивостока водолазы отряда спасательных судов управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) Тихоокеанского флота проводили сложнейшую операцию по обезвреживанию боезапаса, обнаруженного в непосредственной близости от причальных стенок порта. Всего водолазами Тихоокеанского флота поднято на поверхность порядка 350 различных боеприпасов. Все участники боевого разминирования будут представлены к наградам", - сообщил Воскресенский.

Снаряды и мины нашли на дне Золотого Рога во время ежегодного осмотра стояночных мест в порту. Об опасных находках экстренно проинформировали городские власти, профильные структуры, отвечающие за общественный порядок и безопасность. Специалисты предположили, что боезапас мог быть утерян в военные и первые послевоенные годы при погрузке на морские транспорты. Грузовые суда большого водоизмещения, швартовавшиеся здесь, существенно размыли винтами илистый грунт и частично обнажили боезапас, который на площади нескольких десятков метров практически устилал морское дно.

После тщательного обследования дна водолазами ТОФ и анализа полученной информации командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц принял решение о разминировании акватории силами водолазных специалистов УПАСР. К работе привлекли группу из 10 водолазов-подрывников и два специальных водолазных судна. Подходы к потенциально опасным участкам причальной стенки охранялись сотрудниками Дальневосточного морского пароходства и подразделениями Военной полиции Владивостокского гарнизона.

Водолазы работали попарно на глубинах от 12 до 14 метров с соблюдением всех мер безопасности. Снаряды и мины переправляли на борт рейдовых водолазных катеров и помещали в контейнеры с песком, затем морем перевозили к отдаленному причалу, перегружали на специальный автотранспорт и доставляли на полигон, где методом подрыва уничтожали.
25.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
А350
Компании
ВПВС РФ
Проекты
ТОФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.06 00:24
  • 16
"Буревестник" испытывает для "Деривации-ПВО" новый многофункциональный снаряд
  • 27.06 00:20
  • 65
Применение боевого робота "Уран-9" в Сирии выявило его недостатки
  • 27.06 00:11
  • 28
"Гром" с небес. На что способна новая российская крылатая авиабомба
  • 27.06 00:06
  • 21
В 2018 году армия России могла иметь сотни Т-95, БМП-3М и БТР-90М
  • 26.06 23:57
  • 1
Военная авиастроительная корпорация
  • 26.06 23:37
  • 28
Украинские танки Т-64БВ вступят в "бой" с "Абрамсами" и "Леопардами"
  • 26.06 22:48
  • 3
Долгая дорога к ядерному "Буревестнику"
  • 26.06 22:32
  • 179
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
  • 26.06 22:26
  • 85
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 26.06 22:18
  • 9
Дуэль автоматов: как АК-12 конкурировал с АЕК-971
  • 26.06 22:00
  • 1
Видео: Минобороны показало стрельбы из новой винтовки "Винторез-М"
  • 26.06 21:22
  • 61
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 26.06 21:14
  • 2
Пентагон показал треугольное колесо
  • 26.06 21:11
  • 2
В США списали первый F-35B
  • 26.06 20:16
  • 1546
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы