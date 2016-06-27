Два экипажа российских вертолетов вернулись в Россию после выполнения задач в Сирии
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Вертолет Ка-52.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС
Боевые машины, а также пилоты вернутся на аэродромы базирования в пунктах постоянной дислокации на территории России
МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Транспортный самолет доставил на российский военный аэродром экипажи двух вертолетов Ка-52 после выполнения задач в Сирии. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.
В Министерстве обороны сообщили, что два вертолета Ка-52 были доставлены самолетом военно-транспортной авиации на военный аэродром на территории России. "Экипажи вертолетов и боевые машины вернулись домой после выполнения задач в Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Отмечается, что пилоты вертолетов, а также боевые машины вернутся на аэродромы базирования в пунктах постоянной дислокации на территории РФ.
В Минобороны добавили, что в воскресенье вертолеты были подготовлены для перевозки самолетами военно-транспортной авиации и загружены в самолет Ан-124 "Руслан" на аэродроме Хмеймим.
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25.06.2018
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