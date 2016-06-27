Артиллеристы в Кемеровской области получили на вооружение 12 самоходных пушек "Малка"
|
|
Военнослужашие у самоходной пушки 2С7М "Малка" на международном военно-техническом форуме "Армия-2017" в Подмосковье. 23 августа 2017.
Источник: РИА Новости / Михаил Воскресенский
Орудие может производить до трех выстрелов в минуту и предназначено для уничтожения особо важных объектов и целей противника на расстоянии до 50 км
МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Артиллерийское соединение Центрального военного округа из Кемеровской области получило на вооружение по гособоронзаказу 12 новейших 203-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С7СМ "Малка". Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
"Артиллеристам поступила партия новейших САУ "Малка". По гособоронзаказу принято 12 единиц техники. Военнослужащие прошли переподготовку по управлению новой техникой. САУ будут активно задействованы в полевом лагерном сборе артиллерийских соединений Центрального военного округа, который пройдет на Юргинском полигоне в Кемеровской области в июле", - отметили в пресс-службе.
Самоходное орудие "Малка" способно производить до трех выстрелов в минуту и предназначено для уничтожения особо важных объектов и целей противника на расстоянии до 50 км. Механизмы наведения модернизированной модели позволяют менять угол атаки от 0 до 60 градусов. Экипаж самоходной артиллерийской установки составляет шесть человек - водитель, командир и артиллеристы.
|
25.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
27.06.2018 Артиллеристы ЦВО в Сибири получили новейшие самоходные пушки "Малка"
26.06.2018 Сибирские артиллеристы получили 12 самоходок "Малка"
25.12.2017 Оружие-2017: какую технику получила армия России
27.06.2018 Минобороны утвердило облик модернизированного транспортно-десантного вертолета Ми-26Т2В
27.06.2018 Сухопутные линкоры. Зачем возвращают в строй 203-миллиметровые "Малки"
27.06.2018 Тормоза для "Арматы"
27.06.2018 Десант с алгоритмами
26.06.2018 12-13 июля в Сочи обсудят актуальные вопросы гособоронзаказа