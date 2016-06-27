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Инженерные войска начнут работать на бывшем полигоне в Удмуртии с августа

26.06.2018 ТАСС 496 0
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Инженерные войска РФ
Военнослужащие инженерных войск РФ.
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Военнослужащие будут заниматься поиском взрывоопасных предметов

ИЖЕВСК, 25 июня. /ТАСС/. Инженерные войска начнут работать на территории бывшего военного полигона около поселка Пугачево в Удмуртии с августа этого года. Об этом в понедельник сообщил журналистам руководитель Главного управления МЧС РФ по Удмуртии Петр Фомин.

16 мая на территории бывшего военного полигона в Малопургинском районе Удмуртии западнее населенного пункта Пугачево возник пожар с детонацией снарядов, которые остались там с момента пожара в 2011 году. Спасатели эвакуировали население находящегося поблизости военного городка, на следующий день пожар локализовали на площади в 300 га. Полностью пожар удалось потушить 22 мая. По оценкам экспертов, на территории может оставаться 2-3 млн взрывоопасных предметов.

"Они прибудут в августе... инженерные войска", - сказал Фомин. Он уточнил, что на территории бывшего полигона военные будут заниматься поиском взрывоопасных предметов, которые остались здесь после пожара 2011 года.

Фомин также сообщил, что сейчас, несмотря на установившуюся в республике жару, сообщений от жителей о хлопках на территории бывшего полигона в МЧС не поступает. "Охрана ведется, контроль ведется, собираются (взрывоопасные предметы - прим. ТАСС), но то, что собрано, сейчас нельзя утилизировать, потому что жаркая погода", - сказал он.
25.06.2018
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принадлежат ТАСС
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