Боевики атаковали южную зону деэскалации в Сирии
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Источник: © EPA-EFE/YOUSSEF BADAWI, архив
Войскам сирийского правительства при поддержке ВКС РФ удалось ликвидировать 70 боевиков
МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Террористы атаковали населенные пункты в южной зоне деэскалации в Сирии, перешедшие на сторону правительства, нападение было отражено. Об этом в понедельник сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.
"В течение прошедших суток в южной зоне деэскалации боевики "Джебхат ан-Нусры" (группировка запрещена в РФ - прим. ТАСС) атаковали населенные пункты, добровольно перешедшие на сторону законного правительства", - говорится в сообщении.
При отражении нападения правительственными войсками при поддержке ВКС РФ удалось ликвидировать около 70 боевиков.
Сирийская Арабская Армия не понесла потерь.
Как уточнили в Минобороны, 12 населенных пунктов в южной зоне деэскалации перешлона сторону сирийского правительства.
Населенный пункт Эт-Тубба добровольно перешел на сторону правительственных войск 24 июня.
Также в Центре по примирению сообщили, что 25 июня российские военные организуют прохождение трех гуманитарных конвоев ООН в южную зону деэскалации в Сирии, в освобожденные пункты Эль-Бустан, Джасим и Эт-Тайба.
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25.06.2018
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