Участие в российско-индийских учениях "Индра-2018" примет около 500 военных



Российский и индийские военнослужащие на полигоне "Сергеевский" в рамках российско-индийских военных учений "Индра-2016".

Источник: Виталий Аньков / РИА Новости Российский и индийские военнослужащие на полигоне "Сергеевский" в рамках российско-индийских военных учений "Индра-2016".Источник: Виталий Аньков / РИА Новости

Владивосток. 25 июня. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Первая планирующая конференция по подготовке совместного российско-индийского военного учения "Индра-2018" завершилась в Индии, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

Представители ВВО и Вооруженных сил Индии пришли к соглашению, что в рамках учения будут отработаны вопросы планирования совместных действий в ходе миротворческой операции, организации взаимодействия между штабами и подразделениями Вооруженных сил обеих государств, проведение тактических действий объединенной группировкой войск по нейтрализации условного незаконного вооруженного формирования.

Стороны также договорились, что всего к совместным маневрам планируется привлечь по 250 военнослужащих от ВВО и Вооруженных сил Индии.

Кроме того, на заключительном этапе и церемонии закрытия маневров планируется участие наблюдателей от руководства Вооруженных сил стран-участниц учения.

Как сообщалось, сухопутная часть совместного российско-индийского военного учения "Индра-2018" состоится на одном из полигонов на территории Индии в четвертом квартале 2018 года.

В международном учении планируется задействовать ряд подразделений общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Приморском крае.