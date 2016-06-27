Испытания дрона-камикадзе попали на видео



Ударный БЛА Rotem.

Источник: rg.ru Ударный БЛА Rotem.Источник: rg.ru

Боевые испытания сверхлегкого ударного беспилотника Rotem признаны успешными, сообщила компания-разработчик дрона Israel Aerospace Industries (IAI). В Сети появились видео тестов, на которых аппарат поражает мишень, изображающую убежище террористов.

Одним из достоинств своей разработки в IAI считают высокую точность дрона. На тестах он попал в мишень размером с форточку. Габариты Rotem 970х180х130 мм, он быстро готовится к полету, взлетает и приземляется на стартовый стол, управляется одним оператором. Бортовые датчики позволяют выявлять цели в полете - в том числе ночью, - затем по команде с земли беспилотник может их атаковать, спикировав на назначенный объект вертикально или по пологой траектории с ускорением от двигателей.

Rotem может нести заряд массой до двух килограммов. После завершения испытания дроном-камикадзе планируется вооружить армию и антитеррористические подразделения Израиля.

Антон Валагин