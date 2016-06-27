Лучшие американские подлодки столкнулись с серьезной проблемой



USS Virginia (SSN-774) - первая подводная лодка США класса «Вирджиния».

Источник: en.wikipedia.org USS Virginia (SSN-774) - первая подводная лодка США класса «Вирджиния».Источник: en.wikipedia.org

Американские подводные лодки типа Virginia столкнулись с серьезной проблемой, пишет The National Interest.

Многоцелевые атомные подлодки типа Virginia - одни из лучших субмарин в своем классе. Программа по снабжению ВМС США этими подводными лодками продолжает свою бесперебойную работу.

Военно-морские силы Соединенных Штатов увеличили количество подлодок этого класса, которые они намерены приобрести, с 30 до 48. Возможно, в будущем это число возрастет, так как ВМС намерены увеличить число многоцелевых атомных подводных лодок с 48 до 66. Конечно, со временем американские подводники перейдут к следующему поколению субмарин.

Постройка подлодок типа Virginia модификации Block V начнется в 2019 году. Они получат врезанные в корпус VPM - Virginia Payload Module (модули полезной нагрузки), содержащие по четыре пусковые установки, каждая из которых рассчитана на семь ракет. Это позволит увеличить боекомплект каждой такой лодки. Однако у американцев есть и другие планы по модернизации подводных лодок типа Virginia.

В соответствии с имеющимся планом развития подлодок (Tactical Submarine Evolution Plan, сокращенно TSEP), ВМС не хочет ждать появления комплекса изменений, формирующих новую модификацию указанного типа субмарин. Вместо этого они хотят обновлять лодки по мере появления новых технологий, не дожидаясь создания модификации Block VI. Применение данного подхода стирает границы между "блоками" V, VI, VII и перспективными подводными лодками, которые придут на смену Virginia.

Однако американские военно-морские силы столкнулись с серьезной проблемой. Дело в том, что потенциал модернизации подлодок типа Virginia практически исчерпан. В какой-то момент ВМС США придется переходить на новые субмарины, хотя делать это планировалось не ранее 2034 года. В настоящий момент неизвестно, появятся ли они раньше или позже намеченного срока.

"Есть некоторые потребности, которые эта платформа уже не может удовлетворить", - заявил в конце 2017 года Брайан Т. Хоус, занимавший в тот момент должность начальника управления подводной войны в штабе ВМС США, рассказывая о лодках типа Virginia. Он отметил, что военно-морские силы попытаются выжать максимум из "Вирджинии", в то же время создавая задел для строительства новых субмарин. Если часть требований не получится удовлетворить в процессе модернизации существующего типа подлодок, они будут учтены при создании новых проектов. Существует вероятность, что новые подлодки начнут производить раньше, чем планировалось.

США вынуждены постоянно модернизировать свой подводный флот, чтобы он был способен ответить на новые угрозы, такие как, к примеру, российские подлодки проекта 855 "Ясень".

Илья Максимов