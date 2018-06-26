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Украина начала испытания боевого робота "Охотник"

26.06.2018 Российская газета 506 1
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Робот "Охотник"
Робот "Охотник" (Украина).
Источник: rg.ru

Правительство Украины объявило о начале испытаний боевого робота "Охотник". По данным пресс-службы кабинета министров, компактный шестиколесный беспилотник может нести различное вооружение: пулемет, автоматический гранатомет, управляемые противотанковые ракеты и даже пушку. На опубликованном фото "Охотник" вооружен советским крупнокалиберным пулеметом "Утес".



- Робот сможет служить как разведывательной, так и ударной машиной. Во время испытаний будут проверены его способности преодолевать препятствия, вести огонь, решать другие задачи, После завершения тестов комплекс передадут украинской армии, - говорится в сообщении правительства.

Откровенно кустарный вид машины, отсутствие на ней каких-либо приборов наблюдения породили множество ироничных комментариев.

- Ахаха,они его сварили из профильной трубы из которой заборы делают. Сварщик, наверное, до обеда провозился, - пишут пользователи.

- Он деревянный? - интересуется Роман Киселев.

- А еще на колеса можно косы прикрутить, как на колесницах египетских, - советует Grey Gorillka.


Антон Валагин
25.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Египет
Украина
Проекты
БПЛА
Робот

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
beka1
1614
№1
26.06.2018 08:31
Так косы вроде были на персидских колесницах, не?
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