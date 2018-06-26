Украина начала испытания боевого робота "Охотник"
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Робот "Охотник" (Украина).
Источник: rg.ru
Правительство Украины объявило о начале испытаний боевого робота "Охотник". По данным пресс-службы кабинета министров, компактный шестиколесный беспилотник может нести различное вооружение: пулемет, автоматический гранатомет, управляемые противотанковые ракеты и даже пушку. На опубликованном фото "Охотник" вооружен советским крупнокалиберным пулеметом "Утес".
- Робот сможет служить как разведывательной, так и ударной машиной. Во время испытаний будут проверены его способности преодолевать препятствия, вести огонь, решать другие задачи, После завершения тестов комплекс передадут украинской армии, - говорится в сообщении правительства.
Откровенно кустарный вид машины, отсутствие на ней каких-либо приборов наблюдения породили множество ироничных комментариев.
- Ахаха,они его сварили из профильной трубы из которой заборы делают. Сварщик, наверное, до обеда провозился, - пишут пользователи.
- Он деревянный? - интересуется Роман Киселев.
- А еще на колеса можно косы прикрутить, как на колесницах египетских, - советует Grey Gorillka.
Антон Валагин
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25.06.2018
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