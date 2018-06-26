Украина начала испытания боевого робота "Охотник"



Робот "Охотник" (Украина).

Источник: rg.ru Робот "Охотник" (Украина).Источник: rg.ru

Правительство Украины объявило о начале испытаний боевого робота "Охотник". По данным пресс-службы кабинета министров, компактный шестиколесный беспилотник может нести различное вооружение: пулемет, автоматический гранатомет, управляемые противотанковые ракеты и даже пушку. На опубликованном фото "Охотник" вооружен советским крупнокалиберным пулеметом "Утес".

- Робот сможет служить как разведывательной, так и ударной машиной. Во время испытаний будут проверены его способности преодолевать препятствия, вести огонь, решать другие задачи, После завершения тестов комплекс передадут украинской армии, - говорится в сообщении правительства.

Откровенно кустарный вид машины, отсутствие на ней каких-либо приборов наблюдения породили множество ироничных комментариев.

- Ахаха,они его сварили из профильной трубы из которой заборы делают. Сварщик, наверное, до обеда провозился, - пишут пользователи.

- Он деревянный? - интересуется Роман Киселев.

- А еще на колеса можно косы прикрутить, как на колесницах египетских, - советует Grey Gorillka.

Антон Валагин