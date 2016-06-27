Впервые испытан элемент российского ракетного двигателя на водороде
|
|
Источник: © Сергей Фадеичев/ТАСС
На испытательном комплексе воронежского КБХА ("Конструкторское бюро химавтоматики") 20 июня 2018 года впервые в России проведены успешные испытания лазерной системы поджига кислородно-водородного топлива жидкостного ракетного двигателя, сообщает научно-производственное объединение "Энергомаш".
По словам главного конструктора КБХА Виктора Горохова, внедрение лазерной системы поджига в жидкостном ракетном двигателе "способствует снижению его массы, что всегда важно для ракетной техники, а также упрощает циклограмму запуска" силового агрегата. По мнению эксперта, протестированная технология "найдет применение в перспективных отечественных многоразовых ракетно-космических системах".
Всего было проведено три испытания, в ходе которых впервые поджиг кислородно-водородного топлива производился лазерной системой зажигания непосредственно в камере сгорания. Отмечается, что состояние материальной части после проведенных огневых испытаний удовлетворительное.
Работы выполнены в рамках сотрудничества КБХА с "Исследовательским центром Келдыша" в рамках опытно-конструкторской работы "Создание ракетных двигателей нового поколения и базовых элементов маршевых двигательных установок перспективных средств выведения". Решение о дальнейших работах будет принято после анализа полученной в ходе испытаний информации.
В июне 2018-го в "Энергомаше" заявили, что ракетные двигатели на метане перспективнее силовых агрегатов на керосине и США опережают Россию в создании таких установок. В апреле 2018-го в "Роскосмосе" отметили, что Россия единственная из космических держав не использует водород в качестве топлива в ракетных двигателях.
В январе 2016-го сообщалось, что "Роскосмос" планирует воссоздать российскую версию носителя "Зенит" с двигателем на метановом топливе. Финансирование разработки заложено в опытно-конструкторской работе "Двигательные установки средств выведения" Федеральной космической программы на 2016-2025 годы.
|
25.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
18.06.2018 В России признались в отсутствии ракеты для двигателя на метане
05.06.2018 Гендиректор НПО Энергомаш: марсианский метан в будущем можно использовать для заправки ракет
03.04.2017 Игорь Арбузов: Воронежский механический завод отремонтирует все двигатели для РН "Протон"
03.11.2016 ЦНИИмаш выделит 1,5 млн руб. на проработку двигателей для многоразовой ракеты и "Феникса"
10.08.2016 По скафандру протягивай ножки
18.05.2015 Нескончаемая череда катастроф
29.04.2015 Роскосмос создает холдинг ракетного двигателестроения
29.04.2015 СМИ: ОРКК хочет создать холдинг по производству двигателей для ракет