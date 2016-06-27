Впервые испытан элемент российского ракетного двигателя на водороде



Источник: © Сергей Фадеичев/ТАСС Источник: © Сергей Фадеичев/ТАСС

На испытательном комплексе воронежского КБХА ("Конструкторское бюро химавтоматики") 20 июня 2018 года впервые в России проведены успешные испытания лазерной системы поджига кислородно-водородного топлива жидкостного ракетного двигателя, сообщает научно-производственное объединение "Энергомаш".

По словам главного конструктора КБХА Виктора Горохова, внедрение лазерной системы поджига в жидкостном ракетном двигателе "способствует снижению его массы, что всегда важно для ракетной техники, а также упрощает циклограмму запуска" силового агрегата. По мнению эксперта, протестированная технология "найдет применение в перспективных отечественных многоразовых ракетно-космических системах".

Всего было проведено три испытания, в ходе которых впервые поджиг кислородно-водородного топлива производился лазерной системой зажигания непосредственно в камере сгорания. Отмечается, что состояние материальной части после проведенных огневых испытаний удовлетворительное.

Работы выполнены в рамках сотрудничества КБХА с "Исследовательским центром Келдыша" в рамках опытно-конструкторской работы "Создание ракетных двигателей нового поколения и базовых элементов маршевых двигательных установок перспективных средств выведения". Решение о дальнейших работах будет принято после анализа полученной в ходе испытаний информации.

В июне 2018-го в "Энергомаше" заявили, что ракетные двигатели на метане перспективнее силовых агрегатов на керосине и США опережают Россию в создании таких установок. В апреле 2018-го в "Роскосмосе" отметили, что Россия единственная из космических держав не использует водород в качестве топлива в ракетных двигателях.

В январе 2016-го сообщалось, что "Роскосмос" планирует воссоздать российскую версию носителя "Зенит" с двигателем на метановом топливе. Финансирование разработки заложено в опытно-конструкторской работе "Двигательные установки средств выведения" Федеральной космической программы на 2016-2025 годы.