Взломщики обороны. На что способны военные инженеры-штурмовики



Практическая тренировка подразделений штурма и разграждения инженерно-саперного соединения инженерных войск ВС РФ.

Источник: CC BY 4.0 / Минобороны РФ / Практическая тренировка инженерных войск ВС РФ Практическая тренировка подразделений штурма и разграждения инженерно-саперного соединения инженерных войск ВС РФ.Источник: CC BY 4.0 / Минобороны РФ / Практическая тренировка инженерных войск ВС РФ

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости, Андрей Коц. Группа закованных в броню бойцов под огнем вгрызается в паутину "колючки" и пробивается к зданию, захваченному противником. Несколько гранат в окна первого этажа, накладной заряд взрывчатки на дверь, крики и грохот автоматных очередей - спустя десять минут дом освобожден. Атакующие отделались лишь вмятинами от пуль и осколков, оставшимися на бронепластинах защитной экипировки. Элитные подразделения штурма и разграждения воссозданы в России совсем недавно, однако промышленность уже успела снабдить их всем необходимым. Как сообщает Минобороны, до конца года спецназ инженерных войск полностью экипируют новейшими защитными комплектами ОВР-ЗШ. О снаряжении современных штурмовиков и их роли на поле боя ХХI века - в материале РИА Новости.

"Доспехи" для штурма

Общевойсковой комплект разминирования ОВР-ЗШ предназначен для защиты бойцов инженерно-саперных и инженерно-штурмовых подразделений от пуль и осколков. По сути, это бронированный скафандр, надежно прикрывающий практически сто процентов поверхности тела. Общий вес снаряжения - от шести килограммов в самой легкой конфигурации до четверти центнера в тяжелой: каждый комплект модульный, его можно подогнать под различные задачи непосредственно перед боем. Высокие защитные свойства ОВР-3Ш обеспечиваются сочетанием жестких металлических, пластиковых и керамических плит, а также элементов из арамидной ткани. Благодаря общей гибкости и эргономичности конструкции, "доспехи" практически не стесняют движения бойцов.

Основа комплекта - костюм типа "Каспий", в который входят куртка и брюки из огнеупорной ткани со встроенными элементами защиты и "карманами" под дополнительные бронеплиты. На экипировке нашиты многочисленные крепления MOLLE для подвески подсумков, аптечек, раций, шанцевого инструмента и прочего снаряжения. По информации с сайта разработчика, ОВР-ЗШ уверенно выдерживает попадание в спину и грудь пули от винтовки СВД с пяти метров, а также пули девятимиллиметрового пистолета в бок с той же дистанции. При этом важная особенность костюма "Каспий" и ОВР-3Ш в целом - не только сугубо "механическая", но и "цифровая защита". На экипировке установлен набор всевозможных датчиков: командир по каналу беспроводной связи может получать информацию о состоянии бойца и его ранениях, чтобы своевременно принять меры по эвакуации.

Практическая тренировка подразделений штурма и разграждения инженерно-саперного соединения инженерных войск ВС России. Источник: CC BY 4.0 / Минобороны РФ / Практическая тренировка инженерных войск ВС РФ

Голову штурмовика, закованного в ОВР-3Ш, защищает шлем "Воин Кивер РСП". Он выдерживает попадания осколков и пуль некоторых видов стрелкового оружия. Шлем комплектуется наушниками с активным шумоподавлением, противоосколочным прозрачным щитком, ларингофоном и фонарем, а также универсальными креплениями для установки дополнительного оборудования. Помимо костюма и средств индивидуальной защиты, в состав ОВР-3Ш входит множество элементов снаряжения, без которого военным инженерам не обойтись в уличных боях. Это саперный мачете с ножнами, комбинированные ножницы для преодоления проволочных заграждений, штурмовой щит, штурмовая лестница, оборудование для вышибания дверей, саперные лопатки и многое другое.

Наконечник копья

Штурмовые подразделения в инженерных войсках возродили недавно. В конце 2014-го в Муроме сформировали 1-ю гвардейскую инженерно-саперную бригаду, в составе которой впервые со времен Великой Отечественной войны был воссоздан батальон штурма и разграждения. В задачи его бойцов входит обеспечение беспрепятственного продвижения сил общего назначения на урбанизированной местности. Грубо говоря, инженерно-штурмовой батальон - наконечник копья, пробивающий брешь в обороне противника, чтобы в прорыв вошли войска следующего эшелона. Военнослужащие подразделения отлично развиты физически, метко стреляют, умеют обезвреживать мины и растяжки, делать подкопы, вести рукопашный бой в помещениях, уничтожать фортификации противника и многое другое.

Практическая тренировка подразделений штурма и разграждения инженерно-саперного соединения инженерных войск ВС России. Источник: CC BY 4.0 / Минобороны РФ / Практическая тренировка инженерных войск ВС РФ

"Опыт чеченской кампании показал, что отсутствие таких подразделений негативно сказывается на результате боя, - объяснил журналистам начальник инженерных войск генерал-лейтенант Юрий Ставицкий. - Люди в новой бригаде защищены соответствующим образом, готовы правильно действовать при прохождении завалов, минных полей, укрепрайонов и других препятствий. Для этого у них есть специальное оборудование и инструменты".

Частям федеральных сил, штурмовавшим Грозный в январе 1994-го, остро не хватало таких специализированных подразделений. Боевики превратили город в крепость. В каждом доме располагалось по несколько защищенных огневых точек, ряд строений подорвали, чтобы создать на улицах непроходимые завалы, узкие переулки минировали. Войска, не имевшие на тот момент опыта уличных боев и штурма укрепрайонов, хоть и продвигались вперед, но несли большие потери. Зачастую, чтобы добраться из одного конца многоподъездного дома до другого, наспех собранные штурмовые группы пробивали себе дорогу прямо через здание. Несущие стены взрывали чем придется, рискуя обрушить перекрытия себе на головы. Нынешних военных инженеров-штурмовиков специально учат, в том числе, как действовать в подобных ситуациях эффективно и максимально безопасно для себя.

Опыт Красной армии

В 2017 году в инженерных бригадах военных округов были сформированы штурмовые роты, а в инженерно-саперных полках армий - штурмовые взводы. На сегодняшний день в Вооруженных силах насчитываются десять инженерных подразделений штурма и разграждения.

У этих подразделений есть своя история. Первые инженерно-саперные бригады появились в составе Красной армии в мае-июле 1943-го. В них набирали только самых выносливых солдат и офицеров, отсеивая всех ограниченно годных и тех, кто старше 40 лет. Главной особенностью костюма инженерно-штурмовых бригад был нагрудник из тонкой броневой стали, снабженный сочлененным "передником". За такую экипировку немцы прозвали инженеров-штурмовиков "панцирной пехотой".

Военнослужащие, одетые в военную форму штурмовых батальонов времен Великой Отечественной войны, во время военно-исторической реконструкции в рамках показных учений во Владимирской области. Источник: РИА Новости / Павел Герасимов

На вооружении стояли пистолеты-пулеметы, ранцевые огнеметы, гранаты, бутылки с зажигательной смесью. Все воины проходили интенсивный курс рукопашного боя и в обязательном порядке носили с собой финские ножи. Всего за время Великой Отечественной войны было создано 20 штурмовых инженерно-саперных бригад, которые в боевых операциях показали себя с лучшей стороны и особенно отличились при штурме городов. Золотыми страницами в истории этих соединений стали бои за Кенигсберг и Берлин, а также прорыв укреплений Квантунской армии.