Военнослужащие от России и Индии примут участие в учениях "Индра-2018"



Военнослужащие Вооруженных сил России. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Военнослужащие Вооруженных сил России. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ХАБАРОВСК, 25 июн - РИА Новости. Представители Восточного военного округа и Вооруженных сил Индии договорились привлечь к учениям "Индра-2018" по 250 военнослужащих с каждой стороны, сообщает пресс-служба округа в понедельник.

Детали учений обсуждались на первой планирующей конференции в Индии, куда отправилась делегация ВВО.

"Стороны договорились, что всего к совместным маневрам планируется привлечь по 250 военнослужащих от ВВО и Вооруженных сил Индии. Сухопутная часть совместного учения будет проведена на одном из полигонов на территории Республики Индия в четвертом квартале текущего года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на учениях военнослужащие двух стран спланируют совместные действия при проведении миротворческой операции, организуют взаимодействие между штабами и подразделениями ВС обеих государств и проведут тактические действия объединенной группировкой войск по нейтрализации условного незаконного вооруженного формирования.

"На заключительном этапе и церемонии закрытия маневров планируется участие наблюдателей от руководства вооруженных сил стран-участниц учения", - сообщает пресс-служба.

Сообщается также, что на учениях "Индра-2018" будут задействованы подразделения общевойскового объединения ВВО из Приморского края.

Как ранее сообщил на заседании военного совета округа командующий войсками ВВО генерал-полковник Александр Журавлев, в 2018 году пройдут три совместных учения с Индией: сухопутная и морская части российско-индийских учений "Индра-2018" и "Индра НЭВИ-2018" пройдут в Индии, "АвиаИндра-2018" - в России.