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Excalibur Army продемонстрировала модернизированную версию РСЗО "Град"

25.06.2018 ЦАМТО 874 0
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Tatra T-815
Полученные армией Чехии бронированные грузовые автомобили Tatra T-815 с колесной формулой 8х8, предназначенные для транспортировки 120-мм буксируемых минометов vz. 82. Штефанов, 17.07.2017.
Источник: МО Чехии

ЦАМТО, 22 июня. Чешская компания Excalibur Army представила на Eurosatory-2018 опытный образец модернизированной 122-мм реактивной системы залпового огня BM-21MT "Град" на шасси с колесной формулой 4x4 производства Tatra.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, компания Excalibur заменила традиционное для "Град" шасси "Урал" на Tatra T-815-7T3R2T с колесной формулой 4x4. Таким образом, общая масса платформы составила 16,3 т. Машина, оснащенная двигателем Tatra V8 мощностью 270 кВт, способна развивать максимальную скорость 90 км/ч.

Особенностью установки является ее оснащение бронированной кабиной и автоматизация управления стрельбой. Численность экипажа – три человека – водитель и два номера расчета. Пуск РС может осуществляться залпом или одиночными выстрелами с управлением из кабины, либо с использованием пульта дистанционного управления из размещенного на некотором расстоянии от РСЗО укрытия. Время залпа 40 РС – около 20 сек. Минимальная дальность стрельбы – 1630 м, максимальная – 40,1 км.

Хотя BM-21MT, в первую очередь, предназначена для стрельбы с закрытых позиций, заявлено, что с использованием новых датчиков наведения по азимуту и углу места возможен огонь прямой наводкой.

Компания также предлагает вариант РСЗО на шасси с колесной формулой 8х8 с полуавтоматическим заряжанием.
22.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Чехия
Продукция
Град РСЗО
Компании
Tatra
ГАЗ Группа

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