МиГ-29К – долгий путь на палубу



Взлет истребителя МиГ-29К с борта авианосца "Адмирал Кузнецов".

Источник: Лев Федосеев/ТАСС Взлет истребителя МиГ-29К с борта авианосца "Адмирал Кузнецов".Источник: Лев Федосеев/ТАСС

30 лет первому полету истребителя

Завтра, 23 июня, исполняется ровно 30 лет с того дня как летчик-испытатель Московского машиностроительного завода (ММЗ) им. А.И. Микояна Токтар Онгарбаевич Аубакиров - будущий Герой Советского Союза, а также 72-й (и последний) космонавт СССР и первый космонавт казахской национальности – поднял в воздух первую опытную машину МиГ-29К.

После проведения 33 полетов, в которых оценивались устойчивость и управляемость нового самолета, начались испытательные полеты МиГ-29К на расположенном в Крыму наземном тренажере для летчиков палубной авиации, который уже давно в обиходе именуют "Нитка", хотя на самом деле НИТКА – это аббревиатура от полного названия данного комплекса: наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный.

Испытания на "Нитке" продолжались в сентябре-октябре 1989 года. По их результатам было подтверждено соответствие взлетно-посадочных и летных характеристик машины расчетным, что позволило приступить к изучению вопросов пригодности МиГ-29К для базирования на борту нового тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) проекта 11435.

1 ноября 1989 года летчик-испытатель Т.О. Аубакиров выполнил первую посадку МиГ-29К на палубу ТАВКР "Тбилиси", который сегодня носит имя "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" и является единственной боевой единицей авианосных сил ВМФ России. И в тот же день вечером он выполнил и первый взлет с корабельного трамплина.

Летно-конструкторские испытания машины были успешно завершены 22 ноября 1989 года, а в ходе заводских ходовых испытаний ТАВКР в следующем году летчик-испытатель ММЗ им. А.И. Микояна Анатолий Николаевич Квочур – будущий Герой Российской Федерации – совершил на МиГ-29К первые ночные посадку и взлет с корабля, а также взлет с четырьмя управляемыми ракетами (последний выполнялся днем).

В общей сложности в процессе испытаний первый экземпляр МиГ-29К совершил 313 полетов, в том числе 13 полетов – по программе государственных испытаний. Все – и конструкторы, и военные – признавали: машина, что называется, удалась. Однако все это уже не имело, по большому счету, значения, поскольку на тот момент судьба уже сделала свой жестокий выбор.

Дело в том, что первым на палубу авианосца незадолго до МиГ-29К сел опытный Су-27К (Т10К-2), который пилотировал Герой Советского Союза Виктор Георгиевич Пугачев – летчик-испытатель Машиностроительного завода (МЗ) им. П.О. Сухого и автор знаменитой фигуры высшего пилотажа "Кобра Пугачева". Именно Су-27К, получившему обозначение Су-33, и суждено было стать на долгие годы главным и единственным истребителем корабельного базирования отечественного Военно-морского флота.

После 1992 года испытания МиГ-29К не проводились и были возобновлены только в 1996 году, однако новый толчок данной программе смог дать только контракт с ВМС Индии на модернизацию ТАВКР "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и создание одновременно с этим модернизированного варианта МиГ-29К и его двухместной модификации МиГ-29КУБ. Работы по последней ранее, кстати, активно не велись. В конце 1980-х годов проводилась только проработка двухместного варианта МиГ-29УБ – были построены лишь продувочная модель МиГ-29КУ и полноразмерный макет головной части корпуса.

"Индийский контракт", как часто для краткости именуют комплексный контракт, подписанный 20 января 2004 года между Военно-морскими силами Индии и Российской самолетостроительной корпорацией (РСК) "МиГ", в буквальном смысле спас МиГ-29К, что некоторое время спустя оказало самое непосредственное влияние (положительное, конечно) на процесс обновления палубной авиации российского ВМФ.

Согласно данному контракту, ВМС Индии закупали достаточно крупную партию многофункциональных истребителей корабельного базирования в одноместном, МиГ-29К ("корабельный"), и двухместном, МиГ-29КУБ ("корабельный, учебно-боевой"), вариантах. РСК "МиГ" при этом поручалось выполнение следующих работ: разработку, производство, испытания и передачу индийскому заказчику в период 2007–2009 годов 12 одноместных самолетов МиГ-29К и 4 двухместных МиГ-29КУБ, а также проведение соответствующего обучения летчиков и технического персонала морской авиации ВМС Индии плюс обеспечение нашего стратегического партнера по военно-техническому сотрудничеству необходимыми тренажерами, запасными частями и организацию сервисного обслуживания поставленных самолетов на базе заказчика. Дополнительно контрактом была предусмотрена возможность приобретения в срок не позднее 2015 года по опциону еще до 30 машин данного типа (опцион переведен заказчиком в твердый контракт в 2010 году – заказано 29 самолетов). Стоимость контракта оценивается в 740 млн долл., по крайней мере именно такая цифра указана в пресс-релизе Министерства обороны Индии от 22 декабря 2004 года.

При этом напомним, что данный контракт стал составным элементом более важного и всеобъемлющего российско-индийского межправительственного соглашения по вопросам военно-технического сотрудничества, которое было заключено между нашими двумя странами 4 октября 2000 года. В рамках данного соглашения предусматривалось также проведение работ по ремонту и модернизации в интересах ВМС Индии российского ТАВКР "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" (в индийском флоте получил имя "Викрамадитья" – в честь одного из легендарных древнеиндийских царей, правившего с 375 по 413 год, чье имя в переводе с санскрита означает "всемогущий как Солнце"), создание для него соответствующей береговой инфраструктуры, а также обучение индийских моряков самостоятельной эксплуатации и боевому применению корабля. Работы по данной части комплексного договора были поручены расположенному в Северодвинске ПО "Северное машиностроительное предприятие" ("Севмаш").

Совокупная стоимость всего пакета документов составила порядка 1,5 млрд долл., что стало одним из самых серьезных успехов Москвы на ниве военно-технического сотрудничества с зарубежными странами в те годы.

Примечательно, что подписание первого в истории программы МиГ-29К/КУБ контракта на поставку серийных машин произошло в юбилейный для "корабелки" микояновской фирмы год – ведь ровно за 20 лет до этого, в 1984 году, после успешного завершения на тренажерном комплексе "Нитка" летных испытаний (программы исследований) переоборудованных под трамплинный взлет и аэрофинишерную посадку серийных истребителей МиГ-29 и Су-27, совместным решением ЦК КПСС и Совета Министров СССР руководству ММЗ им. А.И. Микояна и МЗ им. П.О. Сухого была поручена разработка соответственно легкого и тяжелого истребителей корабельного базирования – МиГ-29К и Су-27К.

Первый должен был решать задачи ПВО в ближней зоне и наносить удары по надводным и береговым целям, а на второй возлагалось преимущественно дальнее истребительное прикрытие авианосной группы и завоевание господства в воздухе. В нашей стране, как мы помним, в прошлом веке развитие корабельной авиации пошло по "тяжелому" пути, а вот индийские моряки сделали ставку на легкую машину.

Впервые в воздух опытный образец обновленного "МиГа" поднялся 20 января 2007 года. В тот день экипаж в составе старшего летчика-испытателя РСК "МиГ" и руководителя программы испытаний Героя России Павла Николаевича Власова и ведущего летчика-испытателя по программе Михаила Александровича Беляева (будущего Героя России) поднял в небо с аэродрома Летно-исследовательского института им. М.М. Громова в подмосковном Жуковском "спарку" МиГ-29КУБ.

Данное событие ознаменовало собой начало летных испытаний самолетов МиГ-29К/КУБ. 18 марта 2008 года в воздух поднялся уже первый серийный МиГ-29К, а к осени того же года на предприятии РСК "МиГ" в Луховицах были собраны и прошли контрольные испытания уже четыре серийных самолета – два одноместных МиГ-29К и две "спарки" МиГ-29КУБ. Причем на последних той же осенью в Луховицах начались и тренировочные полеты летчиков индийской морской авиации, прошедших к тому времени курс теоретической подготовки на новый для них тип самолета и налетавших необходимое количество часов на пилотажном тренажере МиГ-29К, созданном РСК "МиГ" и признанном экспертами одним из наиболее совершенных в своем классе. Переучивание же следующих групп летчиков военно-морской авиации Индии предусматривалось уже непосредственно на территории заказчика.

Наконец, 28 сентября 2009 года в 11 часов 47 минут на палубу находящегося в Баренцевом море российского ТАВКР "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" успешно совершил посадку опытный МиГ-29К, который пилотировал заместитель генерального директора РСК "МиГ" по летной работе – начальник Летно-испытательного центра им. А.В. Федотова – начальник летной службы РСК "МиГ" заслуженный летчик-испытатель РФ Герой России Павел Власов. А через полчаса за ним на серийном МиГ-29КУБ, окрашенном в цвета морской авиации ВМС Индии, посадку совершили летчики-испытатели РСК "МиГ" Герой России Николай Федорович Диордица и Михаил Беляев. Менее чем через два часа оба самолета с теми же экипажами выполнили взлет с палубы авианосца.

В общей сложности в течение двух суток было совершено несколько посадок и взлетов обеих машин, которые практически подтвердили возможность безопасной эксплуатации новых истребителей на авианесущих кораблях. И здесь тоже не обошлось без символичности: полеты обновленных МиГ-29К/КУБ на российском авианосце были осуществлены накануне 20-летия первых корабельных посадок отечественных сверхзвуковых истребителей 4-го поколения и ознаменовали, таким образом, возвращение "МиГов" на корабельную палубу.

28 июля 2012 года в 9 часов 18 минут МиГ-29КУБ, пилотируемый летчиками-испытателями РСК "МиГ" Михаилом Беляевым и Николаем Диордицей, выполнил первую посадку уже на палубу индийского авианосца "Викрамадитья", находившегося в тот момент в Баренцевом море на ходовых испытаниях. В тот же день всего через четыре часа летчики выполнили и первый взлет с палубы корабля. А 6 августа на МиГ-29К первую посадку на авианосец выполнил и летчик-испытатель Государственного летно-испытательного центра МО РФ им. В.П. Чкалова Герой России полковник Олег Евгеньевич Мутовин, причем самолет имел подвеску габаритно-массовых макетов управляемых ракет класса "воздух–воздух". 20 августа на МиГ-29К он выполнил и первый взлет с короткой стартовой позиции (125 м).

В течение 2009–2011 годов точно в соответствии с графиком первая партия из 16 серийных МиГ-29К/КУБ была поставлена ВМС Индии, а летом 2011 года компания РСК "МиГ" приступила к производству следующей партии МиГ-29К/КУБ для индийских ВМС. В рамках нового контракта на поставку еще 29 самолетов, подписанного 12 марта 2010 года и оцениваемого в 1,2 млрд долл.

Успешная реализация программы создания и серийной постройки нового многофункционального истребителя корабельного базирования в интересах ВМС Индии имела более значимые результаты для России, чем просто успешная программа в области военно-технического сотрудничества. Накопленный РСК "МиГ" опыт и созданный задел позволили компании предложить МиГ-29К/КУБ и российскому ВМФ, который оказался перед настоятельной необходимостью закупки новых самолетов корабельного базирования, поскольку в противном случае отечественная авианосная авиация могла оказаться на грани гибели.

В конечном счете руководство МО РФ подписало контракт на поставку Морской авиации ВМФ России 24 новых самолетов (20 одноместных и 4 "спарки"), которые должны были пополнить боевой состав корабельного авиакрыла ТАВКР "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". Решение это оказалось верным, и сегодня МиГ-29К наряду с Су-33 составляют основу палубной авиации России. А в ходе похода российского авианосца к берегам Сирии они на деле продемонстрировали свой высокий боевой потенциал.