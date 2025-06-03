Как С-400 "сбил" турецкий F-35



Первый построенный для Турции истребитель Lockheed Martin F-35А Lightning II (серийный номер АТ-01, номер ВВС США 15-5219, турецкий военный номер 18-0001) на церемониии официальной передачи ВВС Турции на предприятии корпорации Lockheed Martin в Форт-Уорт. 21.06.2018. Слева от самолета выложена управляемая авиационная бомба Boeing JDAM, а справа - турецкая авиационная крылатая ракета SOM-J.

Источник: Lockheed Martin Первый построенный для Турции истребитель Lockheed Martin F-35А Lightning II (серийный номер АТ-01, номер ВВС США 15-5219, турецкий военный номер 18-0001) на церемониии официальной передачи ВВС Турции на предприятии корпорации Lockheed Martin в Форт-Уорт. 21.06.2018. Слева от самолета выложена управляемая авиационная бомба Boeing JDAM, а справа - турецкая авиационная крылатая ракета SOM-J.Источник: Lockheed Martin

Конгресс США проиграл Анкаре битву за F-35 "Лайтнинг II". По крайней мере, на сегодня. Именно так можно интерпретировать тот факт, что 21 июня - накануне очередной годовщины начала Великой Отечественной войны – первая машина, предназначенная для турецких ВВС, была все же официально передана заказчику. Причем сделано это было несмотря на многочисленные выпады в адрес Турции в связи с решением последней закупить российские зенитные ракетные системы С-400 "Триумф".

Торжественная и как всегда красочно обставленная церемония передачи F-35 проходила на предприятии компании Lockheed Martin в г. Форт-Уорт, штат Техас. Представленный на подиуме самолет относится к модификации F-35A (заводской номер – АТ-01, серийный номер ВВС США – 15-5219, серийный номер ВВС Турции – 18-0001). Данная машина была облетана еще 10 мая 2018 года, а после церемонии она отправится на авиабазу ВВС США Льюк, штат Аризона, где турецкие летчики будут проходить на ней соответствующую подготовку.

Кроме того, в рамках церемонии 21 июня представителям Турции формально был передан и второй самолет F-35A, который с 8 июня с.г. проходит программу летных испытаний (заводской номер – АТ-02, серийный номер ВВС США – 15-5220, серийный номер ВВС Турции – 18-0002). По завершении испытаний машина также отправится на авиабазу Льюк, где осуществляется подготовка летного и технического состава ВВС зарубежных стран – заказчиков F-35 разных модификаций.

Переданные турецким военным F-35A выполнены в конфигурации Block 3F (наиболее полная и боеготовая на сегодня конфигурация – со всем установленным оборудованием и вооружением) и построены в рамках 10-й мелкосерийной партии (LRIP-10). Контракт на последнюю оценивается в 9,5 млрд долл., был подписан в ноябре 2016 года и предусматривает поставку 90 самолетов: базовый F-35A – 76 машин по цене 94,3 млн долл. за каждую, самолет с коротким взлетом и вертикальной посадкой F-35B – 12 по 122,4 млн долл., самолет корабельного базирования F-35C – 2 по 121,2 млн долл. В это число входят и машины для зарубежных заказчиков: Австралия – 8 самолетов F-35A, Великобритания – три F-35B, Израиль – шесть F-35A, Норвегия – шесть F-35A, Турция – два F-35A, Южная Корея – шесть F-35A, Япония – четыре F-35A. Остальные самолеты – для ВС США.

В рамках следующей, 11-й по счету и последней, мелкосерийной партии, законтрактованной в 2017 году, предусматривается постройка еще четырех F-35A для турецких ВВС. Другими зарубежными получателями самолетов по данному контракту являются: Австралия – 8 истребителей F-35A, Великобритания – один F-35B, Италия – один F-35A, Нидерланды – восемь F-35A, Норвегия – шесть F-35A.

Всего же по состоянию на 21 июня 2018 года, турецкие военные законтрактовали и предварительно заказали 50 истребителей F-35A, из которых 30 должны быть построены до 2022 года (они будут соответствовать конфигурации Block 3F), а остальные два десятка начнут строить с 2023 года, но уже в конфигурации Block 4. При этом планами военного строительства ВС Турции предусматривается закупка 100 машин на 25 млрд долл.

Впрочем, пока все же нельзя сказать, что Анкаре удалось твердо вырвать свои F-35 из цепких рук американских парламентариев и противников продолжения военно-технического сотрудничества США с Турцией.

Дело в том, что за три дня до официальной церемонии передачи турецким военным первых двух истребителей Сенат США не менее официально принял предложенную сенатором от штата Мэриленд Крисом Ван Холленом поправку к законопроекту о военном бюджете США на 2019 финансовый год, согласно которой Пентагону запрещается выделять бюджетные средства на производство и поставку самолетов F-35 "Лайтнинг II" турецким военным, если те все же приобретут российские С-400.

Следующий, 2019-й, финансовый год в Америке начинается 1 октября 2018 года. До этого дня Закон о военном бюджете США должен быть подписан президентом Дональдом Трампом. И если он это сделает, то блокировка поставки F-35 турецким военным последует автоматически. Правда, до этого данную поправку надо еще согласовать с нижней палатой американского Конгресса – Палатой представителей – в рамках окончательного согласования всех поправок, внесенных в будущий военный бюджет страны обеими палатами Конгресса США.

В итоге выходит, что турецкие F-35A хоть и были официально переданы заказчику, но в реальности оказались как бы подвешенными в воздухе. Даже компания-разработчик самолета, Lockheed Martin, оказалась, судя по всему, в некотором замешательстве: на момент сдачи статьи на ее официальном сайте не было ни пресс-релиза, ни фотографий, посвященных прошедшей 21 июня церемонии. Сообщение было размещено только в Twitter-аккаунте программы Lockheed Martin F-35 Lightning II, который приписан к интернет-порталу f35.com – сайту программы F-35 "Лайтнинг II", поддерживаемому спецами Lockheed Martin, но не являющему официальным сайтом компании.

При этом надо понимать, что Турция – не рядовой покупатель F-35, а партнер 3-го уровня в программе создания истребителя пятого поколения: 12 июля 2002 года Анкара официально стала седьмым по счету международным участником программы F-35 (JSF), последовав за Великобританией (партнер 1-го уровня), Италией, Нидерландами (партнеры 2-го уровня), Канадой, Данией и Норвегией (партнеры 3-го уровня).

Турция к тому же еще и участник производственной кооперации по выпуску F-35: меморандум о взаимопонимании по данному вопросу был подписан 25 января 2007 года. В соответствии с заключенными на сегодня соглашениями, турецкая государственная авиастроительная компания Turkish Aerospace Industries (TAI) определена вторым субподрядчиком (другой – датская Terma) по поставке центральной секции центроплана для самолетов F-35. Первую такую секцию турецкие авиастроители поставили еще в декабре 2013 года, а всего планируется выпустить центральные секции для центропланов 400 самолетов. Кроме того, компания TAI с 2008 года выпускает еще и ряд лючков и композитных элементов конструкции истребителя пятого поколения.

Анкара уже вложила сотни миллионов долларов в создание соответствующего производства, так что при отказе передавать ей заказанные F-35 и, что выглядит логически, – в случае исключения ее из производственной кооперации, она "выкатит" такой счет своим американским "партнерам", что Вашингтону мало не покажется. Да и сроки сборки истребителей для других заказчиков по уже подписанным контрактам будут однозначно сорваны (датчане вряд ли справятся с двойной нагрузкой).

Резюмируя, можно сказать, что российский комплекс С-400 "Триумф", даже не успев вступить в бой, уже с большой долей вероятности сбил как минимум полсотни истребителей пятого поколения, заказанных Турцией, а также пробил дыру в бюджете компании Lockheed Martin и всей программы F-35 "Лайтнинг II" в размере нескольких десятков миллиардов долларов. Остается лишь подождать 1 октября, чтобы убедиться в этом. И если "Лайтнинги" нового поколения в Турцию так и не попадут, то за "уничтожение" такого количества истребителей (минимум – 50, а максимум – 100) организаторов продажи Анкаре комплексов С-400 надо будет тут же награждать полководческими орденами, например орденом Александра Невского.

Впрочем, даже если из законопроекта о военном бюджете США на 2019 финансовый год и исчезнет пункт о запрете поставок турецким военным самолетов F-35, осадочек в отношениях Вашингтона и Анкары, что называется, останется. Правда, турецкое руководство может отказаться от покупки С-400, но тут уж в дело вступят, как представляется, газовые рычаги Москвы, которая недавно сделала Анкаре очень крупную скидку на этот так необходимый нашему причерноморскому соседу ресурс. А при необходимости скидочку можно и аннулировать. Хотя турки, видимо, понимают, что реальной альтернативы С-400 – нет: китайский комплекс купить стране НАТО не позволят даже с большей вероятностью, чем российский, а возлагать надежды на американские "Пэтриоты" – дело неблагодарное...

Владимир Щербаков

Ответственный редактор "Независимого военного обозрения"