Пограничник? Стой, руки вверх!



Головной пограничный сторожевик проекта 22100 "Полярная звезда".

Источник: Альф ван Бим Головной пограничный сторожевик проекта 22100 "Полярная звезда".Источник: Альф ван Бим

Корабли и катера Береговой охраны РФ – слабое подспорье Военно-морскому флоту

Многие следившие за главным парадом в честь Дня ВМФ 30 июля 2017 года в Санкт-Петербурге обратили внимание на то, что в нем не приняли участия пограничные сторожевые корабли (ПСКР) и катера (ПСКА) Береговой охраны (БОХР) Пограничной службы ФСБ.

Трудно припомнить, когда морских "погранцов" отделяли от флотских в этот общий для всех моряков праздник. Ведь Береговая охрана - резерв ВМФ, и в военное время она переподчиняется его командованию. Почему пограничников в прошлом году "наказали" и не пригласили на важнейшее мероприятие, не берусь судить. Хотя есть одно обстоятельство, которое могло повлиять на решение об их отстранении от главного парада.

НЕ БОЕВЫЕ ЕДИНИЦЫ

Дело в том, что корабли и катера БОХР все больше и больше утрачивают значение боевых единиц. Их вооружение и оснащение позволяют выполнять патрульные, пограничные, полицейские, спасательные и природоохранные функции на море, но не более того. Быстроходные ПСКА типов "Мангуст" и "Соболь", например, еще можно использовать в качестве противодиверсионных или для переброски групп спецназа на побережье, занятое противником, а вот приспособить другие единицы БОХР для военно-морской деятельности крайне сложно.

Данное обстоятельство касается не только России. Это общемировой тренд. В таблице представлены тактико-технические характеристики больших, 1-го ранга, ПСКР береговых охран США (там они классифицируются как куттеры), СССР и России за поствоенный период.

Нетрудно убедиться, что ПСКР/куттеры типов "Оваско", "Пурга" и "Менжинский" представляли собой, по сути дела, фрегаты, причем океанской зоны. Они несли сильное для своего водоизмещения и времени артиллерийское и противолодочное вооружение, имели ледовое подкрепление корпуса ("Оваско" и "Пурга"), то есть могли нести службу в Арктике. Единственное, в чем "Оваско" и "Пурга" уступали своим фрегатам-современникам, – в максимальной скорости хода, развивая всего 17 узлов. Но для пограничников и этого вполне достаточно. А вот "Менжинский" проекта 11351 "Нерей", который даже вооружался зенитным ракетным комплексом, мог "бегать" со скоростью 32 узла. Не случайно именно "нереи" послужили прототипами при создании фрегатов 11356, которые строились и строятся для ВМС Индии и ВМФ РФ.

Начиная с американского "Гамильтона", вошедшего в строй БОХР США в 1965 году, стала проявляться тенденция к "разоружению" куттеров. Впрочем, все 12 кораблей этого типа могли оснащаться двумя счетверенными ПУ ПКР "Гарпун", но на практике они их так и не получили, хотя и принимали активное участие в войне против Вьетнама. Просто для "гарпунов" тогда не было соответствующих целей.

СОВЕТСКИЙ ОПЫТ

В СССР пограничные сторожевые корабли, как правило, создавались на платформе боевых кораблей – сначала морских тральщиков и ракетных катеров, а затем малых противолодочных кораблей (МПК). Состав их вооружения мало или вообще не отличался от базовых единиц. Так, ПСКР проекта П1124 имели тот же состав вооружения, что флотские МПК проекта 1124, а отличие состояло в том, что "погранцы" оснащались досмотровыми катерами и устройствами их быстрого спуска на воду и подъема на борт. Более глубокие отличия имелись на ПСКР проекта 1124П. На них ЗРК "Оса-М" заменялся на еще одну спаренную 57-мм артустановку. А вот ПСКР проекта 12412П практически не отличались от МПК проекта 12412 и могли, равно как ПСКР проектов П1124 и 1124П, что называется с ходу, использоваться в качестве противолодочных.

Причина такого подхода к развитию ПСКР очевидна. СССР и его тогдашних союзников на западе и на востоке окружали мощные в военно-морском отношении враждебные государства и коалиции. В этих условиях Москва была вынуждена создавать и поддерживать на должном уровне не только ВМФ, но Морские части Пограничных войск КГБ.

И даже специально спроектированные пограничные корабли должны были отвечать этому требованию. Так, на излете советской эпохи – в 1988 году – в строй вошел ПСКР 3-го ранга ПСКР-900 – головной проекта 10410 "Светлячок" (эти корабли чаще называют "светляками", так как в НАТО они получили код Svetljak). Это очень удачные корабли. Их строительство продолжается и сейчас. При полном водоизмещении в 375 т, длине 49,5 м они развивают максимальную скорость хода 30 узлов. На экономической 13-узловой скорости ПСКР способны пройти 2200 миль. Их автономность – 10 суток, экипаж – 40 человек.

Корабли первых серий несли весьма серьезное вооружение: 76-мм автоматическую артустановку АК-176, шестиствольный 30-мм автомат АК-630М, 16 комплектов ПЗРК "Игла", два однотрубных противолодочных 400-мм торпедных аппарата ОТА-40-204А, два бомбосбрасывателя на 12 больших глубинных бомб ББ-1. Для освещения подводной обстановки и целеуказания противолодочному оружию на них имелись гидроакустическая станция (ГАС) МГ-747 и опускаемая ГАС МГ-349М "Уж".

Учитывая состав вооружения, в военное время в прибрежной зоне ПСКР проекта 10410 успешно могли выполнять функции кораблей охраны водного района, морских охотников и малых канонерских лодок. Но в постсоветскую эпоху в соответствии с мировыми трендами "светлячков" стали постепенно "раздевать".

Сначала демонтировали противолодочное вооружение, затем на вновь строящихся кораблях АК-176 и АК-630М заменили на две артустановки АК-360 (для сравнения: у последних скорострельность составляет 600–1000 выстрелов в минуту, а у АК-630М – 4000–5000 выстрелов в минуту). Для выполнения патрульно-пограничных и полицейских задач такого вооружения достаточно, а вот для военного – нет. И для дооснащения ПСКР до военных норм потребуется постановка в завод и значительное время, исчисляемое месяцами. Необходимо будет обучить и экипаж обращению с военной техникой. Когда все эти мероприятия удастся реализовать, война может и закончиться.

Да, времена изменились. После четверти века разрядки и нового мышления вновь задули ветры холодной войны. И теперь требуется, чтобы Береговая охрана снова встала под ружье.

С той же проблемой столкнулись и американцы, корабельный состав ВМС которых не отвечает задачам, поставленным военно-политическим руководством страны. И не случайно на страницах ведущего военно-морского издания Соединенных Штатов – журнала Proceedings – в этом году появились публикации с обоснованиями необходимости серьезного вооружения кораблей и катеров БОХР. В статье Питера ван Блейчерта "Береговой охране нужны противоминные возможности" в январском номере журнала указывается на дефицит тральщиков в ВМС США. По его словам, минно-тральных кораблей (их в составе ВМС США насчитывается 11. – А.М.) и устаревших вертолетов-тральщиков критически недостаточно для нейтрализации минной угрозы. Поэтому ван Блейчерт говорит о настоятельной необходимости привлечения кораблей и авиации БОХР к противоминным операциям. А для этого они должны получить соответствующее оснащение, а их экипажи пройти обучение по эксплуатации минно-трального снаряжения.

В майском номере Proceedings кэптен Дэвид Рамассини в статье под названием "Построить Великий белый флот!" идет еще дальше, призывая широко привлекать БОХР США для решения важнейших задач в Мировом океане. Напомним, что "Великим белым флотом" в США именуют выкрашенные белой краской 18 броненосцев, по приказу президента Теодора Рузвельта совершивших в 1907–1909 годах беспрецедентное кругосветное плавание, возвестившее превращение страны в великую мировую державу. Корабли и катера БОХР США тоже выкрашены белой краской.

По утверждению Дэвида Рамассини, требуется усилить вооружение куттеров, прежде всего больших. Они должны нести УВП Mk 41 с зенитными, противолодочными и крылатыми ракетами, а также ЗРК обороны ближнего рубежа SeaRAM.

Но оснастить УВП Mk 41 строящиеся сейчас в США большие куттеры типа "Легенд" вряд ли удастся, хотя они имеют водоизмещение легких крейсеров эпохи Второй мировой. Или потребуется их радикальная перестройка, которая займет месяцы или даже годы. Компания Ingalls Shipbuilding, занимающаяся сборкой этих кораблей, разработала проект фрегата проекта 4921 на базе "Легенд". Но от куттера на нем остались только корпус и энергоустановка. Фрегат получил УВП Mk 56 для стрельбы 12 ЗУР ESSM, две счетверенные ПУ для ПКР "Гарпун", ЗРК SeaRAM, интегрированную мачту CEAFAR с различными РЛС, подкильную и буксируемую ГАС. 57-мм артустановка заменена на 76-мм АУ. Естественно, вырастет стоимость такого корабля. А ведь цена серийного куттера типа "Легенд" и сейчас немаленькая – 735 млн долл.

Думается, это не тот путь, которому нужно следовать Береговой охране Пограничной службы ФСБ. Но, несомненно, на вновь строящихся кораблях следует предусмотреть размещение серьезного ракетного, противолодочного и противоминного вооружения. В мирное время оно необязательно должно монтироваться на ПСКР (может быть, только на одном в серии для подготовки экипажей соответствующих боевых частей). Однако в угрожаемый период оно должно в кратчайшие сроки прямо в базе или пункте базирования устанавливаться на пограничные корабли.

Судя по всему, такой возможностью уже обладают пограничные сторожевые корабли 1-го ранга проекта 22100 "Океан". Как было заявлено на церемонии спуска на воду ПСКР "Петропавловск-Камчатский" – первого серийного корабля этого типа, "океаны" за короткое время можно переоборудовать в ударные корабли".

Ну а пока российские блогеры и форумчане из-за обострения обстановки в Азовском море, вызванной пиратским захватом украинской БОХР российского рыболовного траулера "Норд" (это происшествие наши "погранцы", как принято сейчас говорить, явно "промухали"), с помощью фотошопа "довооружают" ПСКР проекта 22460 "Охотник", заменяя 30-мм установки на 57-мм артустановки А-220М или АК-176 калибра 76 мм. Тем временем на помощь российской БОХР пришел флот, перегнав на Черное море с Каспия пару артиллерийских катеров проекта 1204 "Шмель", последний из которых сошел со стапеля в 1972 году. Они, хотя и старенькие, но несут башенную танковую 76-мм установку со спаренным пулеметом, 25-мм спаренный автомат и семнадцатиствольную 140-мм РСЗО БМ-14-17, то есть в случае чего могут постоять за себя и помочь плавсоставу БОХР.

ТТХ больших кораблей береговой охраны. Источник: nvo.ng.ru

Александр Федорович Мозговой – независимый журналист.